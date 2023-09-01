Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» оценил вероятность войны между США и Россией

Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт и политолог Яков Кедми прокомментировал слова известного американского телеведущего Такера Карлсона о том, что США начнут прямую войну с Россией уже в 2024 году.

Как отметил специалист в интервью изданию «Военное дело», разговоры о мире в США начинаются всегда, когда они чувствуют, что могут проиграть.

«Вот поэтому начинается эта истерика, такова американская политика, – отметил он. – Это чистый подход счетовода, который считает прибыль и убыль. Карслон совершенно не принимает во внимание причины конфликта».

При этом, по мнению Кедми, война между США и Россией вряд ли может начаться в следующем году, так как ни одна из сторон не имеет причин для этой войны.

«Россия воюет за то, чтобы выжить. США же поддерживают конфликт для сохранения своего влияния. Из-за этого на мировую войну не идут, особенно, когда США сегодня осознают, что стратегическое военное преимущество на стороне России», – пояснил бывший израильский разведчик.

Поэтому, убеждён он, Вашингтон будет пытаться лишь играть на этой угрозе, так как США надо убедить свой народ, что они всё делают для его блага и мира. Но о ядерной войне, как о реальной, они точно не думают и к ней не готовятся., уверенн эксперт.

«Они готовятся к тому, что события на Украине могут заставить их сесть за стол переговоров с Москвой. Карлсон говорит, что США что-то придётся уступить. Речь идёт о гарантиях безопасности России, о которых она заявляла ранее: убрать войска НАТО от российских границ, убрать ядерные силы США из Европы, запретить войскам НАТО находиться на территориях других стран и прекратить продвижение НАТО на восток. Западу придётся забыть об Украине, Молдавии, Грузии и Казахстане. Только тогда РФ почувствует, что её безопасность гарантирована», – резюмировал экс-глава израильской спецслужбы «Натив».

Как ранее писал «Эксперт», известный американский телеведущий Такер Карлсон анонсировал скорую войну между США и Россией.

По его мнению, полномасштабные боевые действия между армиями двух стран могут начаться уже в 2024 году. Таким способом, считает Карлосон, администрация Джо Байдена попытается сохранить власть в стране.