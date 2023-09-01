Генерал Владимиров назвал применение ядерного оружия неизбежным

Президент Коллегии военных экспертов России генерал-майор в отставке Александр Владимиров заявил, что в конфликте между Россией и Западом может быть применено ядерное оружие.

При этом, по его мнению, война, в которой нас ждёт неизбежное применение оружия массового поражения, сначала тактического, уже идёт, передаёт сайт газеты «Московский комсомолец».

«Цели сторон в этом противостоянии высоки как никогда, – подчеркнул генерал. – Впервые целями сторон войны является физическое выживание, а для выживания нужно применять любые средства».

Как считает эксперт, точка невозврата может наступить очень быстро. По словам Владимирова, прямое столкновение России и НАТО возможно, например, при вступлении Польши в конфликт на Украине.

В этой связи генерал-майор в отставке призвал власти страны всерьёз рассматривать подобный сценарий и готовить к нему население, экономику и армию.

Как ранее писал «Эксперт», заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, в каком случае Россия применит ядерное оружие.

