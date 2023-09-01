Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов призвал расширить полномочия ЦБ

Банку России надо дать больше полномочий, чтобы превратить его из мегарегулятора в единый регулятор. Об этом председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил на форуме «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра». Донастройка регуляторики — важный элемент идеи превращения Москвы в мировой финансовый центр и рубля в региональную резервную валюту.

«Мне термин “мегарегулятор” не по нраву. Я считаю, что надо стремиться к тому, чтобы был единый регулятор. Пока у Центрального банка есть не все полномочия для того, чтобы называться единым регулятором. Пока, наверное, это мегарегулятор. Но вообще он должен быть ещё более значительным и консолидировать все полномочия. Некоторые полномочия для того, чтобы обеспечить сквозное регулирование и надзор, пока ещё отсутствуют. Ну, совсем немножко осталось», — сообщил Игорь Шувалов.

Кроме того, глава ВЭБ.РФ считает необходимым возвращаться к идее, что Москва является международным финансовым центром.

«Мне кажется, нужно постоянно возвращаться к идее, что Москва — международный финансовый центр. Магистрально и масштабно эта идея должна нас сопровождать. И, конечно, если Москва — международный финансовый центр, а рубль — резервная региональная валюта, должно быть другое регулирование и надзор на рынке», — сказал Шувалов.

ВЭБ.РФ находится в постоянном диалоге с коммерческими банками и Банком России. «У нас есть все возможности для развития диалога. Он сейчас высокопрофессиональный, и он существует. Мы увидели новое регулирование Центрального банка. И, конечно, мы не подведём ни нашего акционера (Правительство РФ), ни регулятора. Будем и дальше проповедовать и продвигать открытость диалога», — отметил Игорь Шувалов.

Сейчас ВЭБ.РФ в партнерстве с банками прорабатывает один из крупнейших в стране инвестиционных проектов. «Мы по нему докладывали в Центральном банке, и для нас это новый вызов — построить синдикат не из 2–3 банков, как мы уже научились со Сбером, ВТБ, и Газпромбанком. Это мы уже умеем и делаем неплохо. Амбиция, чтобы в проекте было 10–15 банков. Постараемся провести эту работу вместе с кабмином и Центральным банком», — сообщил Игорь Шувалов.

Планы по созданию мегарегулятора в России активно обсуждали ещё в начале 2000–х. В 2012 году по поручению Игоря Шувалова, на тот момент первого вице–премьера, был сформирован проект создания мегарегулятора с учётом лучших мировых практик. Владимир Путин поддержал эту инициативу и подписал закон, согласно которому полномочия Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) перешли Банку России. Так в 2013 году ЦБ стал мегарегулятором, получив функции регулирования и надзора за всеми участниками финансового сектора. В сферу его деятельности, наряду с банками, вошли биржи, страховые компании, пенсионные и инвестиционные фонды. Эксперты отмечают, что эти изменения оказали положительное влияние на финансовый рынок и экономику России.

«Совмещение одним институтом функций банковского и финансового регулирования несёт ряд положительных моментов. Во–первых, это единый подход и единые требования ко всем процессам, что упрощает жизнь участникам рынка. Во–вторых, это намного эффективнее для развития финансового рынка в целом. В–третьих, это строгий контроль за негосударственными пенсионными фондами. Отмечу ещё один немаловажный фактор — высокий уровень доверия инвесторов к ЦБ. Об этом кстати говорил Игорь Шувалов, который, будучи первым вице–премьером, как раз занимался реализацией идеи создания единого финансового регулятора. События последних лет — кризисы, короновирусные ограничения, внешнее санкционное давление — показали, насколько это решение было правильным и, как мы теперь понимаем, своевременным (период адаптации к новой модели давно завершён). Сегодня регулятор оперативно реагирует на новые экономические вызовы», — сказал директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.