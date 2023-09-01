Moody’s: рост глобальной экономики замедлится, но не везде

Никто не ожидал, что инфляция окажется такой «упрямой» и что она будет так долго и успешно терзать европейцев и сопротивляться попыткам центральных банкиров взять ее под контроль. Длительная и высокая инфляция тормозит развитие глобальной экономики, но, как отмечают авторы исследования Moody’s Investors Service, на планете остаются «очаги сопротивления», самыми крупными и успешными их которых являются Индия и Индонезия.

«Мы ожидаем замедления развития глобальной экономики, которое через торговлю, а также доступ к финансовым ресурсам негативно повлияет на развивающиеся рынки Азии»,- цитирует CNBC Мэри Дайрон из Moody’s Investors Service.