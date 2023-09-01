Moody’s: рост глобальной экономики замедлится, но не везде

Никто не ожидал, что инфляция окажется такой «упрямой» и что она будет так долго и успешно терзать европейцев и сопротивляться попыткам центральных банкиров взять ее под контроль. Длительная и высокая инфляция тормозит развитие глобальной экономики, но, как отмечают авторы исследования Moody’s Investors Service, на планете остаются «очаги сопротивления», самыми крупными и успешными их которых являются Индия и Индонезия.
«Мы ожидаем замедления развития глобальной экономики, которое через торговлю, а также доступ к финансовым ресурсам негативно повлияет на развивающиеся рынки Азии»,- цитирует CNBC Мэри Дайрон из Moody’s Investors Service.
В Moody’s считают, что в замедлении развития глобальной экономики виноваты три фактора: высокие ставки, которые действуют длительный период времени; замедление роста китайской экономики, а также проблемы глобальной финансовой системы. Центробанкам, надо отдать им должное, удалось предотвратить рецессию в масштабах всей планеты при помощи повышения учетных ставок, но остаются сильные риски, что инфляция продлится дольше, чем ожидали экономисты, а это приведет, по словам Мэри Дайрон, к дальнейшему повышению учетных ставок и замедлению развития экономики.
ФРС, например, начала повышать учетную ставку в марте 2022 года и продолжает агрессивную и жесткую монетарную политику с незначительными паузами до сих пор. За полтора года главный американский банк поднял ставку до 5,25%-5,5%. Президент ФРС Джером Пауэлл не исключает возможности, что банк продолжит поднимать ставку и дальше.
Вторая опасность, по словам Дайрон, стрессы, которые испытывает финансовая система. Третьей угрозой она считает Китай, экономика которого в последние несколько месяцев резко затормозила и поставила под сомнение выполнение поставленной КПК задачи – добиться в 2023 году роста экономики на уровне 5%.
В Moody’s считают, что в целом планету ждет спад, но это не значит, что все страны, а их порядка двух сотен, одинаково реагируют на возникшие условия. Дайрон называет страны, которые не без успеха сопротивляются инфляции и прочим проблемам, «очагами сопротивления».
«Мы видим относительно уверенный рост и благоприятные условия на рынках таких стран, как Индия и Индонезия»,- рассказывает Мэри Дайрон.
Особенно большие возможности в материализации «огромных сырьевых возможностей» у Индонезии, считает Дайрон. В этой стране Юго-Восточной Азии огромные запасы полезных ископаемых: олова никеля, кобальта и бокситов.