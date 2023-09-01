Индия резко сократила в августе импорт российской нефти

Россия поставила Индии в августе минимальный за 7 месяцев объем нефти, по данным Kpler и Refinitiv. Частично это объясняется тем, пишет Oil Price, что многие индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), главные потребители российской нефти марки Urals, закрылись на плановую профилактику. Так, Mangalore Refinery и Petrochemicals Ltd., НПЗ которых способны перерабатывать до 300 тыс. баррелей нефти в день, снизили закупки на две трети. Reliance Industries сократила импорт с 1,2-1,3 млн бар./д. до 1,1 млн бар./д. Компания планирует закрыть в сентябре установку для перегонки сырой нефти.

Имеется и еще одно объяснение более чем 20-процентного снижения импорта российской нефти Нью-Дели – сократившийся дисконт, снижающий прибыль индийских нефтепереработчиков.

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Россия поставляла в августе индийским покупателям 1,57 млн бар./д., что на 24% меньше, чем в июле, и на 47% меньше, чем в июне. С другом стороны, индийский импорт нефти из Саудовской Аравии в конце лета вырос до многомесячного максимума. Он увеличился на 63% и достиг 852 тыс. бар./д.

«Очевидно, импорт российской нефти пару месяцев будет оставаться (относительно) невысоким из-за снизившейся скидки,- комментирует новость аналитик Refinitiv Эсан Уль Хак.- Вероятно, российским нефтяникам придется увеличить дисконт».

Как сообщил агентству Reuters представитель одного индийского НПЗ, дисконт на российскую нефть с поставкой в октябре сейчас снизился менее чем до 5 долларов за баррель. По информации того же самого источника, его компания еще не сделала заказ на поставку нефти из России на октябрь.

Дисконт на российскую нефть в последние недели так сильно уменьшился, что сейчас, покупая ее, трудно не нарушать ценовой потолок, установленный G7 и Евросоюзом на уровне 60 долларов за баррель. К примеру, в начале августа цена барреля главной российской нефти – Urals на западном побережье Индии достигла 81 доллара, тогда как всего лишь месяцем ранее ее можно было купить за 68 долларов. Впрочем, даже сейчас, считают аналитики Bloomberg, нефть из России все еще дешевле нефти из Персидского залива и, в первую очередь, из Саудовской Аравии.

Индия стала одним из главных импортеров нефти из России лишь в прошлом году, когда закупки выросли в годовом выражении в 10 раз! В этом году несмотря на постепенное снижение скидки импорт оставался до конца лета стабильно высоким, что позволило России заменить Саудовскую Аравию в качестве главного поставщика «черного золота». Даже сейчас несмотря на резкое снижение в конце лета Россия по-прежнему с большим отрывом лидирует в списке экспортеров нефти в Индию, третьего импортера нефти в мире. В августе Нью-Дели снизил импорт нефти и из еще одного крупного поставщика – Ирака. Правда, не так сильно, как из России – приблизительно на 10% до 848 тыс. бар./д.

Суммарный нефтяной импорт Индии в августе снизился на 7% до 4,35 млн бар./д. Специалисты ожидают его восстановления в четвертом квартале по мере окончания профилактических работ на НПЗ.