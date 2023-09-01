Интерес к новому выпуску инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ проявили рекордное количество частных инвесторов

Госкорпорация ДОМ.РФ успешно разместила на рынке самый крупный выпуск социальных инфраструктурных облигаций – его объем составил 30 млрд рублей. Как сообщили в компании, интерес к нему проявили все категории инвесторов, причем число физических лиц среди них превысило 2 тысячи человек.

Шестой выпуск инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ стал рекордсменом не только по числу частных инвесторов. Впервые по выпуску подобных бумаг госкорпорации была предусмотрена плавающая ставка купона – с привязкой к ставке денежного рынка RUONIA. По итогам сборка книги надбавка зафиксирована на уровне 1,3%. Эмитентом размещения выступил СОПФ «Инфраструктурные облигации» (на 100% принадлежит Институту развития в жилищной сфере), организаторами – Банк ДОМ.РФ и Газпромбанк.

«Сформированный спрос подтверждает высокую мотивацию и готовность рынка участвовать в развитии инфраструктуры и улучшении городской среды в регионах страны», — отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Алексей Пудовкин.

Выпуск получил верификацию от агентства «Эксперт РА» о соответствии принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и наивысший кредитный рейтинг «AAA(RU)» от агентства АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство).

Привлеченные от размещения шестого выпуска облигаций средства пойдут на финансирование важных проектов инфраструктуры, будут способствовать развитию регионов и повышению качества жизни людей. Как сообщил директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков, на текущий момент госкорпорация разместила инфраструктурные облигации на 90 млрд рублей, и все они были признаны социальными.

«Обязательная верификация дополнительно гарантирует целевое использование привлеченных средств, а сами принципы социальных облигаций предполагают обязательную детальную публичную отчетность. Инвесторы имеют возможность регулярно получать информацию, какие именно проекты реализуются за счет их средств и как это позволяет менять жизнь в регионах России к лучшему», — подчеркнул он.

Финансирование в рамках программы выпуска инфраструктурных облигаций предоставляется на конкретные работы. Первые средства застройщики уже получили по 22 проектам в 13 регионах, им направлено более 45 млрд рублей. В настоящий момент применение инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ одобрено для 42 проектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры в 22 регионах, их реализация позволит ввести в эксплуатацию 34,3 млн кв. м жилья для 680 тыс. семей. Общая сумма займов превышает 138 млрд рублей.

Напомним, механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ был запущен в 2021 году как один из инструментов поддержки строительной отрасли. Финансирование, полученное благодаря размещению бумаг, направляется на создание инфраструктуры для жилищного строительства и развития агломераций. Инструмент дает возможность застройщикам финансировать строительство необходимых для комфортной среды объектов на льготных условиях, в том числе через схемы ГЧП и концессии. В свою очередь, регионы могут реализовывать масштабные проекты.