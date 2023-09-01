К здоровому питанию добавили сублимированное мороженое

Группа компаний «Грин Хаус» в Тюмени, работающая в гостиничном и ресторанном бизнесе, организации школьного и социального питания, открыла завод по производству сублимированных продуктов стоимостью 50 млн рублей. Предприятие перерабатывает дикоросы — ягоды девяти видов, грибы, а также мороженое и йогурт. Из свежего сырья после удаления 98% влаги в процессе сублимационной сушки получается готовая продукция в десять раз меньшего веса, но при этом сохранившая все питательные вещества. В ягодах — это витамины и минералы, в мороженом и йогурте — лактобактерии.

Завод оснащен автоматизированным оборудованием российского производства. Восемь установок, в каждую из которых можно загрузить за цикл от 300 до 500 кг сырья, в зависимости от вида , допустим, ягод, позволяют выпускать до 10 тонн сублимированных ягод в месяц — на такие обороты планируется выйти к концу года. При этом до конца следующего, 2024 года инвестор рассчитывает спроектировать вторую линию с тем, чтобы утроить нынешние мощности.

Сублимированные ягоды марки «Грин Лайф» уже можно купить на маркетплейсах. Предполагаются поставки в сетевую розницу и систему школьного питания, а также в промышленный сектор: на пищевые и кондитерские фабрики, в фармацевтическую и косметическую отрасли, производителям спортивного питания и БАДов. По словам руководства завода, договоры с крупными пищевиками уже прорабатываются и подписываются. С учетом мирового тренда на здоровое питание новая марка нацелена в обозримой перспективе выйти и на внешние рынки.