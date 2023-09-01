Силуанов и Набиуллина поддержали рубль

С окончанием налогового периода рубль начал плавно дешеветь, причем на снижающихся оборотах торгов. Стало ясно, что неформальная договоренность властей с экспортерами об увеличении объема продажи валютной выручки, о чем много писали СМИ, если и работает, то далеко не в той степени, чтобы остановить девальвацию.

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Рынок ждал решения властей об ужесточении мер валютного контроля, которые уменьшили бы отток средств из страны и увеличили их проток. Сегодня рублевых «быков» обнадежили главы двух финансовых ведомств.

Руководитель Минфина Антон Силуанов заявил, что его ведомство и Банк России ищут компромисс по мерам валютного контроля. «Раньше Центральный банк был очень жестким последователем отстаивания темы валютного контроля. Мы - наоборот, Минфин был более либерален. Сейчас поменялось: мы за более жесткие меры в отношении контроля за потоками, поскольку ситуация известна. Центральный банк, наоборот, здесь занял либеральную позицию. Ничего страшного. Мы все равно, уверен, найдем совместное решение и сблизимся», —цитирует министра «Интерфакс».

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что нужно использовать только «зеркальные» меры валютного контроля, а валютные ограничения не должны создавать сложностей для участников внешнеэкономической деятельности.

С оттоком капитала она предлагает бороться в том числе ключевой ставкой.

Из этих слов становятся понятны причины некоторых разногласий между монетарными ведомствами. Минфин, вероятно, не хочет повышения ключевой ставки, поскольку размещать ОФЗ ему придется под более высокие проценты, что увеличит как сам госдолг, так и стоимость его обслуживания, а заодно приведет к замедлению реальной экономики.

ЦБ, похоже, готов всем этим пожертвовать ради того, чтобы отчитаться о стабилизации курса рубля и снижении уровня инфляции.

Набиуллина заявила, что «Мы не исключаем целесообразность повышения ставки».

«В качестве проинфляционных факторов мы видим и сохранение нынешних достаточно высоких темпов кредитования, и бюджетный импульс возможный, и ослабление курса, и, конечно, отсутствие разворота в инфляционных ожиданиях», — цитирует РБК главу ЦБ.

Фактически, ее слова означают, что экстренное повышение ключевой ставки пока не дало должного эффекта. Но это не удивительно. Многие аналитики предупреждали, что между повышением ставки и ее действием на валютный рынок и потребительские настроения населения должно пройти время. Да и тогда повышение ставки может не дать декларируемого ЦБ эффекта.

«Негативные драйверы для рубля не изменились. Среди них: снижение сальдо текущего счета на фоне быстрого восстановления импорта и снижения экспорта, а также отток капитала и сохранение компаниями-экспортерами валютной выручки на зарубежных счетах», — справедливо рассуждает руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко.

Дмитрий Бабин из БКС также отмечает, что рубль перестал реагировать на рост нефтяных цен. «Наблюдающийся в последние дни активный рост нефтяных цен почти некому заложить в текущие котировки рубля: раньше это делали инвесторы и спекулянты, в том числе зарубежные, количество которых значительно сократилось после февраля 2022 года», —указывает эксперт.

Сегодня рубль начал день со снижения, но заявления Силуанов и Набиуллиной переломили негативную тенденцию, и российская валюта после обеда стала отыгрывать потери первой половины дня.

О дальнейшей динамике рубля можно будет судить лишь после того, как власти объявят о мерах валютного контроля. Без них курс российской валюты продолжит двигаться в сторону 100 руб. за доллар.

