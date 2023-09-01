Квартирный вопрос добрался до немцев

Выдачи ипотеки в Германии сократились до величин 11-12 летней давности. Это следствие резко выросших ставок по ипотеке: последний раз купить жилье в кредит по ставке более 4% добропорядочным бюргерам немецкие банки предлагали в 2011 году. Соответственно, если в прошлом году ежемесячно в стране выдавалось 20-25 млрд евро ипотечных кредитов, то в 2023 году этот показатель опустился до 13-14 млрд евро — то есть практически уполовинился. И позитива пока не видно: в ближайшее время ЕЦБ может еще поднять ставку, что приведет к еще большему удорожанию ипотеки.

Кстати, по оценке Бундесбанка, банки Германии вообще чрезмерно повысили ставки по ипотеке — видимо, констатируют в регуляторе, немецкие банкиры оценили риски заемщиков как значительно более высокие из-за высокой инфляции и общей неопределенности. Свою роль также сыграли плохие перспективы рынка недвижимости.

Такое сокращение ипотеки пока едва сказалось на ценах на жилье, изрядно взлетевших в годы нулевых ставок, но уже разрушительно действует на немецкий строительный сектор: к июлю этого года число разрешений на новое строительство упало до 18 тыс — последний раз такие цифры были в начале 2015 года, обычно число выданных разрешений на строительство в Германии держалось выше отметок 25-27 тыс. Такими темпами не за горами банкротства застройщиков. Немцам остается утешаться тем, что они не одни — схожие проблемы сейчас испытывают все западные страны, от США и Англии до Испании и Швеции.