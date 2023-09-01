Минобороны сообщило об огромных потерях ВСУ в живой силе и технике в зоне СВО

ВСУ несут огромные потери в живой силе и технике в зоне проведения специальной военной операции. Об этом на брифинге 1 сентября сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно его данным, в течение недели ВС РФ уничтожили на Донецком направлении до 2 385 боевиков, 75 автомобилей, 30 танков и других бронированных машин и 21 орудие полевой артиллерии. При этом российскими войсками успешно отражено 36 атак ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Малоильновка (ДНР).

На Южно-Донецком направлении наиболее ожесточенные бои велись южнее населённого пункта Старомайорское (ДНР). В результате грамотного управления, слаженных действий подразделений ВС РФ во взаимодействии с авиацией и артиллерией все наступательные планы ВСУ были сорваны. Комплексным огневым поражением, мужественными действиями подразделений группировки войск «Восток» все атаки отражены. Общие потери противника за неделю здесь составили до 1 025 боевиков, 26 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и 13 боевых бронированных машин.

На Запорожском направлении в результате самоотверженных и грамотных действий военнослужащих Запорожской группировки войск все атаки ВСУ также были отражены. За неделю здесь уничтожено более 960 боевиков, 45 орудий полевой артиллерии, 28 автомобилей, 24 боевые бронированные машины различной модификации.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» в течение недели успешно отразили 14 вражеских атак. Потери ВСУ за это время составили до 540 боевиков, 22 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.

На Купянском направлении улучшено тактическое положение подразделений «Западной» группировки войск за счёт овладения опорными пунктами ВСУ и ключевыми высотами. Умелым применением средств поражения подразделениям ВСУ нанесен значительный урон. Потери противника га неделю составили до 470 боевиков, 22 боевые бронированные машины, 21 автомобиль и 18 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении основные усилия ВС РФ были сосредоточены на огневом поражении живой силы противника, ведении контрбатарейной борьбы, поиске и уничтожении ДРГ и воспрещении высадки противника на острова. Согласно показаниям взятых в плен боевиков 123-й бригады теробороны, большая часть личного состава подразделений ВСУ отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра, опасаясь неминуемой гибели от российского огня. На данном направлении за неделю ВСУ потеряли до 230 боевиков, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии.

В Минобороны объяснили, что высокие потери живой силы ВСУ на всех направления в ходе так называемого «контрнаступления» обусловлены эффективным поражением ВС РФ украинской бронетехники на дальних подступах. Несмотря на это, командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в «мясные» штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск.

В период с 25 августа по 1 сентября ВС РФ было нанесено 5 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления, центрам радио и радиотехнической разведки ВСУ, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам. В результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства.

Кроме того, Черноморским флотом установлен постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря. Это позволило 29-30 августа силами российской морской авиации ЧФ сорвать попытку высадки отряда сил специальных операций ВСУ на побережье Крыма для совершения террористических акций. Самолетами морской авиации уничтожено 4 военных катера и до 50 боевиков.

Истребительной авиацией ВКС РФ и средствами ПВО в течение недели сбито 4 боевых самолета воздушных сил Украины и вертолет ВСУ. Помимо этого, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю перехватили 35 снарядов РСЗО HIMARS, 6 управляемых авиабомб JDAM, 5 противорадиолокационных ракет HARM производства США и противокорабельная ракета «Нептун», а также переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200. Кроме того, уничтожен 281 БПЛА, в том числе реактивный аппарат Ту-141 «Стриж» и 29 БПЛА самолетного типа в западных областях РФ.

За всё время проведения СВО ВС РФ уничтожили 466 самолётов, 247 вертолетов, 6 293 БПЛА, 434 ЗРК, 11 587 танков и других боевых бронированных машин, 1 147 боевых машин РСЗО, 6 162 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 12 602 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.