На волне принципиальной трансформации

Отметим, что в июне промышленность столицы показала позитивную динамику как по сравнению с июнем прошлого года (+13,3%), так и с маем текущего (+5%). В том числе, обрабатывающие производства Москвы за минувшие полгода продемонстрировали впечатляющий рост на 13,2% по сравнению с первым полугодием 2022 года.

Поддержка и развитие

В прошлом году экономика России столкнулась с беспрецедентным давлением иностранных санкций, внешними ограничениями и массовым уходом западных компаний. Отечественные промышленники были вынуждены искать новых партнеров и пути доставки сырья и комплектующих, нуждались в финансовых и других мерах поддержки. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что инновационные разработки столичных производителей помогают ускорять процесс импортозамещения и увеличивать объемы выпуска важной для страны продукции.

Власти Москвы тогда запустили крупнейший пакет системной поддержки бизнеса. По оценкам правительства города, сегодня меры доступны для большей части из четырех тысяч производителей города. Курирует весь этот спектр городской Центр поддержки промышленности — «единое окно», где помогают представителям отрасли в разных вопросах.

Дополнительно из бюджета столицы направили более 20 млрд рублей в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства: он выдает целевые займы, а также компенсирует проценты по банковским кредитным договорам. Ставку по льготным займам для промышленников снизили с 9% до 3% годовых, а максимальный их размер увеличили с 1 до 3 млрд рублей. Средства производственники направляют на покупку оборудования, регистрацию патентов, а также на создание и реконструкцию инфраструктуры.

Однако экономическая ситуация потребовала и других слаженных действий федеральных и региональных властей. Так, власти столицы поддержали тех, кто высказал готовность занять ниши ушедших иностранных конкурентов: как в поиске новых направлений экспорта, так и в размещении производства в городе. Инвесторам начали предоставлять земельные участки в черте города в аренду за 1 рубль в год, также им помогают найти финансирование через инвесткредиты и субсидии.

Напомним, аренду земли за рубль в год для реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) в Москве запустили в марте прошлого года. Как рассчитали в администрации, получив землю за символическую плату, инвесторы смогут снизить затраты на создание рабочих мест и начать выпуск важной продукции в самые короткие сроки.

«Более чем за год на таких условиях город выделил 17 инвесторам почти 40 гектаров земли под возведение производств – например, по выпуску строительных и отделочных материалов, мебели, упаковки и продуктов питания. Они появятся в районах, удаленных от центра столицы: в Зеленограде, Ново-Переделкине, Южном Бутове и Митине. Трудоустроиться на новые заводы смогут более 3,5 тысячи человек», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В числе новых проектов — строительство предприятия по выпуску мясной продукции и кормов для домашних животных. Инвестор вложит в проект около 1,5 млрд рублей, производство общей площадью 15 тыс. кв. м появится на территории 2 га в Южном Бутове. Компания планирует построить и ввести эксплуатацию новый завод в течение 5 лет.

А компания «Туан» (входит в группу «Кофемания») построит пищевое производство, вложив в его создание почти 2 млрд рублей. Предприятие площадью около 15 тыс кв м появится также в течение 5 лет на участке 1,1 га на Рябиновой улице в районе Очаково-Матвеевское. На нем планируется выпускать хлебобулочные и кондитерские изделия, полуфабрикаты и готовые блюда.

«Самым дорогим ресурсом в Москве является недвижимость и земля. И Москва идет на то, что для своих промышленных предприятий минимизирует издержки, связанные с этим дорогим, и, наверное, самым интересным для бюджета ресурсом. Но это компенсируется созданием новых востребованных рабочих мест, развитием на территории города технологических производств», — комментирует вице-президент Московской торгово-промышленный палаты (МТПП) Сурен Варданян.

Отметим, что новыми инвесторами на льготных условиях стали российские компании, в том числе и те, кто решил передислоцировать производства из регионов в столицу.

Ускоряя развитие

В минувшем феврале мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому сроки согласования проектов строительства и реконструкции для объектов площадью не менее 1,5 тыс. кв. м сократят вдвое. Система, получившая название «зеленый коридор» (fast track) должна способствовать ускорению импортозамещения. Так, например, срок предварительного согласования предоставления земельного участка сократили с 12 до 7 дней, заключения договора на подключение к сетям — с 82 до 25, госэкспертизы — с 42 до 20. Как рассчитывают в правительстве города, благодаря этому в столице быстрее появятся новые площадки по выпуску продуктов питания, лекарств, строительных материалов, микроэлектроники и другой высокотехнологичной продукции.

Промышленным инвесторам столицы доступны и другие льготы. Как уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, около 60 проектов, которые пойдут по «зеленому коридору», будут построены в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, землю для которых предоставили в аренду целевым назначением и по льготной ставке. Общий объем инвестиций в них оценивается более чем в 133 млрд рублей, а число новых рабочих мест — в 27,9 тыс.

Кроме того, не меньше 20 новых предприятий появятся на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Напомним, компании-резиденты этой площадки пользуются значительными льготами. В том числе, они на 10 лет освобождены от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль снижена до 2%.

Политика поддержки промышленности и предпринимательства в Москве направлена не только на экономический рост, но и на создание рабочих мест и выпуск продукции, необходимой для жизни города, обращает внимание генеральный директор IT-компании «Большая Тройка» Артем Седов. «Льготы для резидентов особой экономической зоны, включая освобождение от ряда налогов и возможность аренды земли по сниженной ставке, делают "Технополис Москва" привлекательным для развития высокотехнологичного и инновационного бизнеса. В целом, это стратегия, которая поддерживает инновации, стимулирует экономическое развитие и укрепляет репутацию Москвы как важного центра промышленности и предпринимательства», — отмечает эксперт.

Отметим, что впервые за последние годы рост ИПП в Москве идет параллельно со снижением оборота в промышленности, иначе говоря — сокращением «живых» денег у игроков рынка. Так, по оценкам Мосстата, оборот обрабатывающих производств столицы в июне прирос к маю (на 10,9%), при этом итоги января-июня текущего года оказались хуже аналогичного периода прошлого года (на 15,1%) и составили чуть более 6 трлн рублей. Это доказывает, что трансформация экономики еще не завершена, и государственная поддержка по-прежнему важна для развития промышленности столицы.

«Москва является не только городом, который концентрирует в себе финансовую мощь Российской Федерации, является информационным и административным центром — это еще и центр развития высокотехнологичной промышленности», — подчеркивает вице-президент МТПП Сурен Варданян. В том числе, столица поставляет за рубеж более 17% от всего несырьевого экспорта России: город максимально использует возможности господдержки, резюмирует он.