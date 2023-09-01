«Не ровня»: специалисты «Ростеха» сравнили американские Bradley и БМП-3

Специалисты Курганского машиностроительного завода (входит в НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»), изучив трофейную американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley, пришли к выводу, что она «не ровня» российской БМП-3. Отечественная машина по своим характеристикам «на голову» превосходит «американца», сообщили в пресс-службе «Ростеха».

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«Отечественная машина на уровень превосходит Bradley в огневой мощи, она удобнее в эксплуатации, обслуживании и ремонте. Еще одним серьезным преимуществом БМП-3 является возможность сходу преодолевать водные препятствия. Американская машина не может плавать без предварительной, достаточно серьезной подготовки. Для этого Bradley нужно время, а время – это жизнь», — цитирует пресс-служба заместителя исполнительного директора по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству «Курганмашзавода» Романа Хромова.

В «Ростехе» напомнили, что БМП-3, которые серийно производятся на «Курганмашзаводе», предназначены как для общевойскового боя, так и для выполнения специальных задач. Эти машины имеют 100-миллиметровое орудие — пусковую установку, оснащенную автоматизированной системой управления огнем, развивают скорость на суше до 70 км/ч и до 9,5 км/ч на воде. Полная боевая масса машины без дополнительной защиты составляет 19 тонн.