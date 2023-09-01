Ни рибы, ни гарара, но с деньгами из Ближнего Востока

Как заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, существует «высокая готовность начать эксперимент по внедрению исламского банкинга в регионах-участниках и среди крупных российских банков».

Статья по теме: Залив стал ближе

ТАСС со ссылкой на слова парламентария сообщает, что начать заниматься исламским финансированием российские финансовые компании смогут уже с середины сентября или с октября текущего года. Но сам 417-ФЗ. «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах РФ», подписанный президентом от 4 августа 2023 года, уже вступил в силу 1 сентября.

Принят Госдумой закон был 19 июля. «Я думаю, с начала октября все начнется, но допускаю, что с даже середины сентября. Затянули с принятием закона, но с середины сентября допускаю, что процесс будет запущен», — сказал Анатолий Аксаков.

Он подчеркнул, что и действующее законодательство не запрещает заниматься исламским финансированием, но с началом эксперимента появятся новые элементы.

«Насколько я знаю, Сбер проявляет интерес к этому вопросу, еще раньше в ВТБ об этом говорили, возможно, они тоже подключатся. Татарский банк "АК Барс" уже занимается и будет заниматься [исламским финансированием]. Я могу сказать, что Татарстан очень плотно занимается всем, Башкортостан тоже, и главы обоих этих регионов активно включились в этот процесс, поэтому, очевидно, в этих регионах с ходу начнут работать, как только документы Центрального банка появятся», — рассказал он.

Интересно, что вступивший в силу 1 сентября закон позволяет начать в РФ пока только двухлетний эксперимент по партнерскому (исламскому) финансированию. До 1 сентября 2025 года он будет проводится в четырех регионах РФ: республиках Башкортостан, Татарстан, Дагестан и в Чеченской Республике.

В дальнейшем территория проведения эксперимента, а также сроки его проведения могут быть расширены правительством по согласованию с Банком России.

Под исламским банкингом подразумевается ведение деятельности в соответствии с нормами ислама. Запрещены выплата процентов (риба) и производные от нее процентные сделки, сделки с условиями неопределенности (гарар), а также финансирование определенных секторов экономики: игорного бизнеса, производства свинины, алкогольной продукции, табака, оружия, боеприпасов. Нельзя финансировать торговлю всем перечисленным. Распространенные операции исламского банкинга — рассрочка, лизинг, долевое финансирование.

Исламский банкинг — способ ведения банковской деятельности, который основан на соблюдении религиозных правил шариата, поясняет «Эксперту» руководитель аналитического центра Банки.ру Дмитрий Хмелев. Предполагая отказ от процентов, он предусматривает получение банком прибыли за счет дохода от инвестиций. Распространенные операции исламского банкинга — рассрочка, лизинг, долевое финансирование.

К исламскому банкингу скорее применимо понятие проектного инвестирования. Банк выступает инвестором и разделяет риски компании или человека, которым выдает деньги, указывает аналитик.

Конечно же, это не благотворительность, подчеркивает он. Банк все равно зарабатывает, просто делает это другими путями.

К примеру, заемщик хочет оформить кредит. И тогда, согласно правилам исламского банкинга, банк покупает ему этот товар за свои средства, а потом продает в рассрочку, но по более высокой цене. То есть, по сути, проценты «зашиты» в стоимость этой рассрочки. Заемщик получает товар, а банк получает прибыль.

По крайней мере на первых этапах не стоит ожидать создания специализированных банков, ориентирующихся исключительно на исламские финансы, прогнозирует эксперт. Скорее всего, проект будет реализовываться на основе уже существующих в пилотных регионах банков.

На вопрос о том, могут пользоваться исламским банкингом россияне различных других вероисповеданий, эксперт отвечает утвердительно. Это прописано в недавно принятом законе.

В то же время, целью принятия закона он видит учет исламской традиции предоставления финансирования: «По моему мнению, введение исламского банкинга вполне целесообразно: в России проживает порядка 20 миллионов мусульман. Понятно, что далеко не все из них строго придерживаются исламских канонов, однако, мы считаем, что введение исламского банкинга сделает целый ряд финансовых продуктов более доступными для значительной доли мусульманского населения», — говорит Дмитрий Хмелев.

Далеко идущий замысел

Но есть еще один немаловажный аспект. С учетом санкций против нашей страны, указывает эксперт, данная тема оказывается еще более актуальной: нововведение должно простимулировать приток инвестиций из мусульманских стран. Исламские банки в основном базируются на Ближнем Востоке, а также в странах Персидского залива и в Малайзии, поясняет Дмитрий Хмелев.

Дмитрий Хмелев добавляет, что финансовые продукты для мусульман развиваются весьма быстро — в них заинтересованы не только банки, но и другие финансовые организации. Так, в рамках KazanForum, Национальный НПФ представил концепцию нового продукта «Халяль — пенсионный план».

Действительно, подтверждает Алексей Порошин, член генсовета «Деловой России», гендиректор АО «Первая Группа», эксперимент проходит на территории четырёх регионов, где проживает наибольшее количество мусульман, потому что исламский банкинг направлен прежде всего на них. Но при этом никто не запрещает пользоваться им другим российских гражданам.

Почему Россия активно наращивает исламский банкинг? Не только по причине охвата данной категории граждан, но и с целью привлечения иностранных ресурсов, из стран Ближнего Востока, говорит эксперт.

Исламский банкинг — прежде всего деятельность на финансовом рынке, которую могут осуществлять не только банки, но и потребительские кооперативы, страховые компании, фонды, поясняет он. Такие организации могут открывать счета (как текущие, так и сберегательные) и предоставлять клиентам возможности для осуществления платежей, переводов, проведения кассовых операций.

Кроме того, они вкладывают средства в различные сектора экономики. Прежде всего, это торговля, сельское хозяйство, производство. Эти средства нельзя вкладывать в фондовые рынки. Это только чистые материальные активы, без дополнительных рисков.

Исламский банкинг — это всегда, в 100% случаев, партнёрское финансирование, констатирует Алексей Порошин. Он не предполагает процентные доходы и основан на принципе партнёрства банка и клиента в распределении прибыли или совместного убытка, поэтому вместо процентного заработка (как при обычном финансировании) исламский банкинг предусматривает, что на деньги банка или финансовой организации закупаются активы и передаются либо в лизинг, либо в аренду, либо во временное пользование за вознаграждение. Это и составляет доход банка. Средства в исламском банкинге являются средством обмена, а не источником дохода.

«Я абсолютно уверен, что исламский банкинг в России приживется. Это будет развивать российский банковский сектор за счет привлечения фондирования исламских банков. Механизм позволяет банкам участвовать в распределении прибыли и рисковать вместе с клиентом. Поэтому ждем активного развития данного сектора», — заключает Алексей Порошин.

Отметим также, что упомянутые экспертами внешнеэкономический аспект вступившего в силу закона подразумевает, что иностранные инвестиции из исламских стран придут именно в те регионы, которые участвуют в эксперименте. Если это будут заметные в платежном балансе страны суммы, они повысят роль соответствующих региональных банков в финансовой системе РФ.