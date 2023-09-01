Новости спецоперации: линия фронта в Харьковской области продвигается в сторону Купянска

Линия фронта в Харьковской области, несмотря на постоянные ожесточенные контратаки ВСУ, медленно, но продвигается в сторону Купянска.

Об этом в интервью телеканалу Россия 24, выдержки из которого публикует РИА Новости, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, контратаки со стороны противника продолжаются, и они очень интенсивные.

«Но враг получает отпор, поэтому позиции удерживаются, – подчеркнул Ганчев. – Линия фронта продвигается очень медленно, но продвигается в сторону Купянска».

Как ранее писал «Эксперт», по данным военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинские вооруженные формирования не могут содержать натиск российской армии на Купянском направлении и вынуждены отходить с позиций без приказа.