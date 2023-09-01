Рядом с подмосковными Люберцами пресечена попытка пролета беспилотника к Москве.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролёта беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на месте работают экстренные службы.

Между тем об атаке украинских БПЛА на город Курчатов сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба», — проинформировал глава региона.

В Белгородском районе уничтожен беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал, отметил он. Как уточнили в Минобороны РФ, летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО около 07.30 мск.

Под Брянском средствами ПВО также сбит украинский БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, рассказал глава региона Александр Богомаз.