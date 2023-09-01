Осень и зима в России будут на 1-3 градуса выше нормы

Осенне-зимний сезон в России будет на один-три градуса выше нормы; в Москве ожидается теплая и влажная зима с неустойчивой погодой.

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «РИА Новости».

«Весь сезон у нас будет теплее нормы на 1-3 градуса в большинстве регионов России. Зима будет еще теплее, чем осень», — сказал Тишковец. По его прогнозам, превышение нормы будет соствлять в среднем два-четыре градуса, а в конце зимы будет на три-пять градусов теплее нормы.

Синоптик уточнил, что осенне-зимний сезон в Москве и Подмосковье будет сопровождаться резкими переменами — холода и морозы будут чередоваться с оттепелью, слякотью и дождями, в том числе ледяными. Превышение нормы осадков в столице может составить 15-20%.

Подводя итоги лета, специалист отметил, что завершившийся сезон в столице был на 0,3 градуса теплее нормы, а по количеству осадков он превысил среднюю норму на 18%. «Несмотря на легкий провал июня и июля, август вытянул ситуацию, а по количеству осадков превысил на 18% среднюю норму. То есть из 92 дней сезона дожди шли в течение 33 дней», — рассказал метеоролог.