Пекин усиливает поддержку экономике и юаню

Народный банк Китая (РВОС), китайский центробанк, объявил о первом в этом году сокращении обязательных валютных резервов для китайских банков. Заявление РСОВ появилось через считанные часы после того, как правительство КНР объявило о новых мерах поддержки строительного сектора, а также о снижении налогов на воспитание детей и образование.

Пекин пытается укрепить пошатнувшееся в последние месяцы доверие внутренних и иностранных инвесторов ко второй экономике планеты, которая резко затормозила в этом году ход под давлением кризиса в строительной отрасли, снижения глобального спроса и роста безработицы. Чтобы не увеличивать и без того огромный госдолг, до сих пор Пекин пытался помочь экономике при помощи точечных мер и не использовал массовую поддержку, к которой власти Поднебесной прибегли во время кризиса 2008 года.

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Финансовым организациям разрешили с 15 сентября держать в резерве всего лишь 4% депозитов в иностранных валютах, т.е. на 2% меньше, чем сейчас. Эта мера должна существенно увеличить объем иностранной валюты на внутреннем рынке и таким образом повысить для иностранных инвесторов привлекательность покупки юаня.

По мере увеличения поддержки китайские рынки начинают показывать признаки стабилизации, считает Bloomberg. Юань сначала укрепился по отношению к доллару на 0,5%, затем опустился и остался на уровне +0,1%. Важный индекс CSI 300 Index прибавил 0,7% на фоне неожиданного роста активности в производственном секторе. Резко выросли цены на металлы, включая алюминий и медь. Фондовая биржа в Гонконге сегодня была закрыта из-за тайфуна. Обращают специалисты внимание и на некоторые положительные сигналы в отношении индекса деловой активности PMI. Тем не менее, отмечает Эдди Чун из гонконгского отделения Credit Agricole CIB, пока реакция на новые меры поддержки правительства довольно сдержанная.

Август был особенно тяжелым для юаня, который снизился до 15-летнего минимума. Китайской валюте не помогло недавнее неожиданное понижение ставки РСОВ. За 8 месяцев 2023 года юань снизился приблизительно на 5%. Вместе с иеной и малайским ринггитом он сейчас находится на верхних строках списка самых слабых валют Азии.

РСОВ пытается помогать юаню, устанавливая более высокую, чем ожидалось, дневную базовую ставку; уговаривая и заставляя государственные банки продавать доллары и сокращая ликвидность оффшорного юаня.

Последние данные по экономике показывают некоторые признаки улучшения. Индекс менеджеров по снабжению в производственной сфере вырос в августе до 51, самого высокого показателя после февраля. Эти данные появились на следующий день после того, как данные по индексу деловой активности в производственном секторе позволили сделать вывод о некотором ослаблении спада: в августе немного выросли как производство, так и количество новых заказов.

Для роста спроса в строительном секторе центральное правительство разрешило властям крупных городов снижать платежи для покупателей недвижимости. Минфин также пытается убедить кредиторов снизить ставки по ипотечным кредитам. Это сэкономит домовладельцам десятки миллиардов юаней на процентных платежах в год.

«Эти меры могут оказать некоторую помощь рынку недвижимости в краткосрочной перспективе, особенно в крупных городах»,- говорится в аналитической записке экономистов Nomura Holdings Inc. Они считают, что экономия на выплатах по процентам за счет снижения ставки по ипотеке может составить до 300 млрд юаней ежегодно.

Пекин также предлагает снять ограничения на покупку домов и квартир на окраинах и в пригородах мегаполисов типа Пекина, Шанхая и Шэньчжэня, сообщает Reuters. Эти ограничения, например, ограничение в количестве объектов недвижимости, которые может приобрести один человек, действуют с 2010 года.

В Пекине прекрасно понимают, что для возвращения роста экономики необходимо взять под контроль кризис в строительной отрасли, который тянется уже два года. На строительство и связанные с ним секторы экономики приходится почти пятая часть ВВП Поднебесной. Несмотря на предпринимаемые правительством усилия признаков улучшения ситуации в строительном секторе, к сожалению, пока нет. Продажи жилья крупнейшими строительными компаниями КНР в августе снизились в годовом выражении на 34%, а в недавнем прошлом главный китайский застройщик - Country Garden Holdings Co. находится на грани дефолта.