Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном», отвечая на вопросы участников, анонсировал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам главы государства, скоро у него состоится встреча с китайским лидером, в ходе которой они обсудят в том числе развитие гуманитарных контактов.

«Достаточно скоро у нас будут мероприятия, и встреча будет с председателем Китайской Народной Республики, – подчеркнул Путин. – Он меня называет своим другом, я с удовольствием называю его свои другом, потому что это человек, который очень много лично делает для развития российско-китайских отношений и связей, причём в самых разных областях».

Как отметил президент РФ, на предстоящей встрече лидеры двух стран обязательно обсудят, что можно сделать ещё по этому направлению, по направлению развития гуманитарных контактов.

