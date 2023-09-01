Путин по видеосвязи откроет школы в Мариуполе, Подмосковье, Дагестане и других регионах

Президент РФ Владимир Путин в День знаний откроет по видеосвязи несколько образовательных учреждений в Мариуполе, Дагестане, Новгородской области, Подмосковье, а также в Ростове-на-Дону.

Об этом на ежедневном брифинге с журналистами заявил глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости

При этом, по словам представителя Кремля, в Дагестане, средняя общеобразовательная школа, названа в честь Суханова – героя, который погиб в ходе СВО. Как отметил Песков, на открытии будет присутствовать и вдова майора Суханова.

«В режиме видеоконференции вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым президент откроет несколько школ на территории нашей страны. Это будет в Мариуполе – средняя школа Донецкой Народной Республики, это будет и Новгородская область – будет открываться детский сад, – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. – Будет в Ростове-на-Дону открыта школа, будет в Московской области открыт образовательный центр. Сегодня много новых образовательных объектов будет подарено жителям нашей страны».

Как ранее писал «Эксперт», во время недавней рабочей поездки в Мариуполь зампред правительства Марат Хуснуллин оценил готовность образовательных учреждений, открытие которых запланировано на начало учебного года. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, на месте стройплощадки, которую посетил президент РФ Владимир Путин в марте, уже построена одна из лучших школ в России.

Всего, по словам Хуснуллина, к 1 сентября в Мариуполе и во всех новых регионах будут запущены несколько сотен объектов образования.

