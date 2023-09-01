Резидент ОЭЗ Москвы начал выпускать наборы для семейного обучения школьников

Компания – резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разработала и начала производство серии наборов пособий и экспериментов для школьников, которые учатся на семейном обучении. Продукция позволит им освоить практическую часть программы по физике и химии за 8 и 9 классы, сообщил 1 сентября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Обучающая продукция компании "Научные развлечения", которая с 2019 года является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", учит детей применять научные методы на практике. За первое полугодие 2023-го выручка предприятия составила около 450 млн рублей, свыше 2,6 млрд за все время деятельности в особой экономической зоне столицы», – рассказал Владислав Овчинский. Как подчеркнул глава департамента, в столице есть постоянный спрос на инженеров и научно-технические кадры со стороны высокотехнологичных промышленников и в дальнейшем он сохранится.

Как уточнили в правительстве Москвы, научные пособия серии #КлассДома «Химия. 8 класс» и «Химия. 9 класс» представляют собой мини-лаборатории, которые содержат более 100 опытов по базовым разделам этих предметов. Все эксперименты соответствуют школьной программе.

Кроме того, производитель выпускает набор про электричество для малышей и о метрологии для начальной школы. Они помогают через игру освоить основы естественных наук и получить навыки для безопасных опытов.

«С 2019 года предприятие выпустило свыше 270 тыс. наборов, цифровых лабораторий, интерактивных учебных установок для 35 тыс. детских садов, 45 тыс. школ и ведущих университетов России. Ее цифровым оборудованием оснащены лаборатории по химии и физике российских технических вузов. У компании 35 патентов на изобретения», – прокомментировал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Как рассказали в компании, она уже получила предзаказ на 500 экземпляров каждого из новых наборов. «Кроме того, более 70 российских школ заинтересовались "Метрологией" для учеников начальных классов», – отметил генеральный директор компании Олег Поваляев.

Напомним, технополис занимает 6 территорий общей площадью более 260 га. Его резиденты пользуются налоговыми преференциями и могут вкладывать сэкономленные средства в собственное развитие.