«Роснефть» построит первое в России подземное хранилище нефти

Центральная комиссия Федерального агентства по недропользованию одобрила проект «Роснефти» по строительству первого в России подземного хранилища нефти (ПХН). Об этом «Интерфаксу» сообщил глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров, входящий в состав этой комиссии.

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«Роснефть" свой проект представила по трем участкам на Таймыре, мы рассмотрели и одобрили. Но там не очень большой объем, это проект для операционного хранения нефти, не стратегического», — сообщил Шпуров.

Другие компании, по его данным, пока не обращались в Роснедра за лицензиями на геологическое изучение и оценку пригодности участков для строительства и эксплуатации ПХН.

«Восток Ойл» — крупнейший заполярный проект «Роснефти» — получил лицензии на ПХН в ноябре 2021 года. По данным Российского федерального геологического фонда, они охватывают Иркинский, Пайяхский и Песчаный участки недр на Таймыре. В начале марта на Федресурсе было опубликовано сообщение об аннулировании этих лицензий, а 7 марта Роснедра выдали лицензии на геологическое изучение и оценку пригодности этих же участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений компаниям «Таймырнефтегаз» и «НГХ-недра» (входят в «Роснефть»).