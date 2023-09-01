Российские военные отбили атаку ВСУ к северу от Артемовска

Бронегруппа ВДВ отбила атаку украинских войск в районе сел Берховка и Ягодное под Артемовском.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны РФ. Уточняется, что огневую поддержку подразделений, обороняющихся к северу от города, обеспечили костромские десантники.

«С получением задачи на уничтожение наступающих групп ВСУ на наши позиции, экипажи боевых машин десанта, совершив марш на штатной технике в указанный район, сблизились с противником на минимальное расстояние и открыли по нему шквальный огонь из 30-миллиметровых автоматических пушек», — сообщил представитель оборонного ведомства.

Отмечается, что было уничтожено большое количество украинских военнослужащих, направлявшихся в сторону российских оборонительных позиций. После выполнения поставленной задачи бронегруппа оперативно отошла в безопасный район.

Говоря о контрнаступлении ВСУ на данном участке, офицеры ВДВ отметили, что украинские войска почти не используют бронетехнику, передает агентство. «Наступление проходит без техники, так как, видимо, техники осталось мало. Противник несет значительные потери», — рассказал начальник разведки гвардейского парашютно-десантного полка с позывным Витязь. Он отметил, что украинские военные не могут забрать убитых и раненых. «Ввиду отсутствия техники и такой возможности», — пояснил он.

Артемовск находится к северу от Донецка, город был освобожден в мае этого года, сейчас он полностью находится под контролем российских войск.

