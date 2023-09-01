Сбер назвал самые подорожавшие товары при подготовке детей к школе

Российские родители потратили на подготовку ребенка к школе в среднем 32 447 рублей, что почти на 10% больше, чем в прошлом году. При этом, в общей структуре трат более всего подорожали цветы, одежда и спортивная форма, сообщили в пресс-службе Сбера со ссылкой на данные Сбериндекса.

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«Наибольшую долю в расходах на подготовку к школе занимают траты на одежду и обувь (79% общих расходов). Также родители покупают спортивную форму (8%), канцтовары (6%), цветы (4%) и книги (3%). При этом больше всего за год выросли расходы на цветы (+16,4% г/г), а также на одежду и спортивную форму (12,6% и 12,4% соответственно). Только в двух категориях средние расходы снизились – это канцтовары (-1,7% г/г) и книги (-2,7%)», — сообщили в Сбере.

Самые большие траты родителей к новому учебному году зафиксированы на Чукотке (67,1 тыс. рублей) и в Москве (50,4 тыс. рублей), самые низкие — в Марий Эл (19,6 тыс. рублей) и Удмуртии (20,2 тыс. рублей). Наиболее существенный рост таких расходов по сравнению с прошлым годом произошел в Карачаево-Черкесии (+22,5%) и Санкт-Петербурге (+16,1%), а на Чукотке и в Якутии они даже снизились (на 2% и 0,2% соответственно).

