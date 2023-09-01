США перестали обеспечивать роль своей валюты — Лавров

Россия не стремится «угробить доллар», Вашингтон сам перестал обеспечивать роль своей валюты, которая ранее была приемлема для всех.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая 1 сентября перед первокурсниками и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Трансляцию ведет, в частности, РБК.

«Формирование многополярного мироустройства займет продолжительный период, может, это будет даже относительно длительная историческая эпоха», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что этот процесс объективен, остановить его невозможно.