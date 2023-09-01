Танец о возврате валютной выручки

Неожиданный сиквел истории с падением рубля: в публичном поле начали обсуждать…зависшие в Индии рупии, которые наши нефтяные компании не могут оттуда вывести. Причем обсуждение быстро обросло гротескными деталями — прямо в духе индийских кинофильмов.

Ситуации уже много месяцев: расчеты между Россией и Индией в рупиях сталкиваются с проблемами из-за большого профицита в двусторонней торговле в пользу России, сложностей с конвертацией рупий и боязни индийских банков подпасть под санкции. Самый главный фактор, конечно — архаичное валютное регулирование Индии, которое запрещает обращение рупий за пределами страны. И вот на фоне рекордных поставок в Индию российской нефти (по сравнению с периодом до СВО они выросли более чем в 10 раз до 1,85 млн баррелей в сутки) на счетах в индийских банках скопилось довольно много рупий. Правда, оценки сильно разнятся. Одни экономисты говорят о нескольких миллиардах долларов, другие — о паре-тройке десятков миллиардов долларов.

И вдруг на рупии был направлен мощный прожектор публичного внимания.

Сначала экс-глава банка «Открытие» Михаил Задорнов написал колонку под названием «Не всегда приятные лекарства», где упомянул зависшие рупии в числе прочих причин ослабления рубля. «Россия поставила в Индию нефть и нефтепродукты в первом полугодии на 30 млрд долларов, а наш импорт из Индии оценивается примерно в 6–7 млрд долларов в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта. 30 млрд долларов за полгода — больше, чем все положительное сальдо текущего счета», — констатировал экс-банкир.

Чем вызвал комментарий с совсем неожиданной стороны: Минэнерго РФ выступило с опровержением слов Задорнова. «Заявления, что проблемы с конвертацией рупий являются причиной ослабления курса рубля, не отражают реальное положение дел…Нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, задержки не носят системного характера», — говорится в сообщении Минэнерго. Видимо, к нефтяным компаниям возникли вопросы в очередной раз о возврате выручки. Но и на этом история с рупиями не закончилась, а получила вовсе абсурдное продолжение — в Госдуме предложили организовать для пенсионеров и семей с детьми бесплатные туры в Индию на застрявшие в стране рупии.

Если же от ритуальных песен и плясок перейти к делу, то приходится признать, что у проблемы зависших рупий есть два решения.

Во-первых, на самом деле проблемы с возвратом валютной выручки и даже подчас с получением оплаты испытывают многие российские экспортеры, продающие товары в страны Азии и Африки, да еще и за местную валюту. И решаться вопросы своевременной оплаты и выстраивания межбанковского взаимодействия между Россией и Индией, Китаем, Ираном и другими странами должны скорее на политическом уровне. Чтобы эти страны наладили нормальное валютное регулирование, а их банки получили отмашку и начали вести с нашими банками и компаниями конструктивную работу.

Во-вторых, зависшие рупии могут быть использованы Россией для экспорта капитала — то есть покупки нашими компаниями долей в интересных для нас индийских компаниях. Первый вариант, который приходит на ум — фарма, но в бурно растущей индийской экономике наверняка есть привлекательные активы с долгосрочным потенциалом в таких отраслях, как станкостроение, судостроение, электронная промышленность и т.д. Да и сама Индия, насколько нам известно, заинтересована в инвестициях.

Пока же Минфин с ЦБ опять «ищут консенсус» вокруг валютного контроля, причем Минфин выступает за ужесточение.