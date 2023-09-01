ЦБ оценил прирост наличных денег и средств на депозитах

Показатель денежной массы в национальном определении (М2), который включает наличные деньги в обращении, средства на расчетных, текущих, металлических счетах и депозитах, за июль вырос на 1 трлн 17,5 млрд рублей. Это произошло главным образом за счет прироста переводных депозитов (на 744,1 млрд рублей) и наличности на руках у населения (на 325,7 млрд рублей). Годовой темп прироста наличных денег в июле повысился до 28,8% (в июне — 27,3%), сообщается на сайте ЦБ.

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«Годовой темп прироста: рублевой денежной массы (М2) в июле 2023 года был ниже, чем в июне, и составил 24,7% (в июне — 25,4%); широкой денежной массы (исключая валютную переоценку) снизился до 15,9% (в июне — 16,6%). Увеличение денежной массы М2 на 1 017,5 млрд рублей обеспечивалось главным образом за счет прироста переводных депозитов на 744,1 млрд рублей и денежного агрегата М0 на 325,7 млрд рублей», — говорится в комментарии регулятора.

Кредитование экономики со стороны банковского сектора Центробанк назвал основным источником роста денежной массы, отметив при этом снижение вклада чистых кредитов органам госуправления. По состоянию на 1 июля вклад средств физлиц и ИП в годовой темп прироста широкой денежной массы вырос почти вдвое, до 12,6% из 24,9%, вклад депозитов нефинансовых организаций также увеличился (до 10,2%).

На 1 августа на банковских депозитах находилось 85,436 трлн рублей (+21,3% за год). Из них на депозитах физлиц и индивидуальных предпринимателей хранилось 41,594 трлн рублей, на депозитах нефинансовых организаций — 39,056 трлн рублей, на депозитах других финансовых организаций — 4,786 трлн рублей. Как отметили в ЦБ, в июле прирост общего объема депозитов на 1,4 трлн рублей произошел главным образом за счет увеличения депозитов нефинансовых организаций (+114,4 млрд рублей).

«В июле 2023 года общий объем депозитов населения увеличился на 674,5 млрд рублей, что заметно ниже показателя предыдущего месяца (+1,1 трлн рублей). Основной прирост (как и в июне) пришелся на переводные депозиты (+464,2 млрд рублей)», — отметили в ЦБ.

