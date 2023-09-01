Глава «Роскосмоса» сообщил, что стратегический комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство

Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство.

Об этом на марафоне «Поделись своим знанием» сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, пишет «Интерфакс».

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В апреле 2022 года Минобороны РФ сообщило о первом испытательном пуске МБР «Сармат» стационарного базирования с космодрома Плесецк. Отмечалось, что задачи пуска были выполнены в полном объеме, подтверждены расчетные характеристики ракеты на всех этапах ее полета.

О том, что стратегический комплекс «Сармат» заступит на боевое дежурство «в ближайшее время», говорил 21 июня президент РФ Владимир Путин.

Ракеты «Сармат» планируется производить серийно на красноярском заводе «Красмаш», входящем в госкорпорацию «Роскосмос».

МБР РС-28 «Сармат» заменит самую мощную в мире стратегическую ракету шахтного базирования РС-20В «Воевода» (SS-18 «Сатана» по классификации НАТО).