Владимир Ефимов: детский сад построит инвестор в Марьино

Дочерняя компания девелоперской группы «Самолет» построит на Донецкой улице в Москве детский сад для 190 воспитанников в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил 1 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город предоставил специализированному застройщику "Самолет-Донецкая" участок площадью 0,6 га в Марьине для строительства дошкольного образовательного учреждения. Детский сад на 190 мест возведут в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта», — рассказал Владимир Ефимов.

Напомним, статус МаИП власти Москвы присваивают проектам, направленным на развитие города: они должны развивать инфраструктуру или создавать рабочие места. В том числе это спортивные комплексы, детские сады, школы и поликлиники. Участки под их строительство инвесторы получают без торгов.

«Застройщику без проведения торгов в аренду на 5 лет выделили землю по адресу: улица Донецкая, владение 30. За это время компания должна построить и ввести в эксплуатацию новый объект площадью более трех тысяч кв м», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Девелопер планирует возвести и другие социальные объекты в этом районе. «Также планируется возвести образовательный комплекс, состоящий из школы на 875 мест и еще одного детского сада на 190 мест. После ввода в эксплуатацию объекты передадут городу», – уточнил управляющий директор девелоперского блока компании по Московскому региону Айман Эль-Хашем.

Всего с 2016 года правительство Москвы выделило землю под реализацию 573 МаИПов. Инвесторы уже строят 21 спорткомплекс, 19 школ и детских садов, 55 коммерческих объектов, отмечал ранее мэр столицы Сергей Собянин.