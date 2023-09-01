Переговоры Путина и Эрдогана пройдут 4 сентября в Сочи — Песков

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября.

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Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Действительно, переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи, это будет середина дня», — заявил представитель Кремля.

Отмечается, что это первая встреча Путина с Эрдоганом после завершения зерновой сделки. До этого политики встречались 13 октября 2022 года в Астане. Последний телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 2 августа.

Президент Турции был с визитом в России около года назад, его встреча с российским коллегой прошла также в Сочи, она состоялась 5 августа 2022 года.

