Встречаем осень в столице ярко

Собрали главные столичные события начала осени, которые можно посетить со второй половинкой, близкими и друзьями! Вас ждут самые популярные мюзиклы, выгодный шопинг и гастроли Национального балета Узбекистана.

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» в Театре МДМ

Весь сентябрь в Театре МДМ можно насладиться мюзиклом «Ничего не бойся, я с тобой», который стал настоящей легендой российской сцены за считанные недели и вот уже 9 месяцев возглавляет рейтинги столичных событий. Зрительский интерес к спектаклю не угасает – ежедневно, а по выходным дважды в день, мюзикл собирает полные залы в Театре МДМ – самом вместительном театре Москвы на 1800 мест.

Мюзикл идет 8 раз в неделю, поэтому выбирайте любую удобную дату, берите с собой близких и отправляйтесь в Театр МДМ.

«Ничего не бойся, я с тобой» – оригинальный российский мюзикл, основанный на 20 хитах легендарного бит-квартета «Секрет» в новых современных аранжировках. В центре сюжета – захватывающая история о молодых романтиках, которые постоянно оказываются перед выбором: жить по шаблону, навязанному обществом, или самому вершить свою судьбу. События разворачиваются в Ленинграде 80-х, времени больших надежд, перемен, появления новых молодежных и культурных движений.

Кстати, теперь песни, которые вошли в главный театральный блокбастер страны, доступны на всех стриминговых сервисах. Для релиза они были записаны в современном звучании в исполнении лучших мюзикловых артистов и первоклассного бэнда – ровно так, как они каждый день исполняются на сцене Театра МДМ второй сезон подряд.

Спектакль доступен по «Пушкинской карте».

Клиентские дни в «Крокус Сток»

Хорошие новости для любителей покупок: шопинг в «Крокус Сток» стал еще выгоднее! С 8 по 10 сентября в магазинах «Крокус Сток» действует дополнительная скидка 25% на весь ассортимент. Гостей ждут новые поступления одежды, обуви и аксессуаров всемирно известных брендов: Sergio Rossi, Le Silla, Artioli, Casadei, Santoni, Cesare Paciotti и других.

«Крокус Сток» представляет избранные коллекции премиальных брендов со скидками до 70% – отличная возможность составить полноценный брендовый гардероб, приобретая модные вещи по самым выгодным ценам.

Магазины «Крокус Сток» расположены в ТРК VEGAS Кунцево и VEGAS Каширское.

Мюзиклы за столиками «Первое свидание» и «День влюбленных»

В сентябре зрители могут увидеть на сцене Паркетного зала Театра МДМ легкие романтичные мюзиклы «Первое свидание» и «День влюбленных».

«Первое свидание» – романтическая комедия о начале романтических отношений двух молодых людей, совсем отчаявшихся встретить свою вторую половинку! Аарон – еврейский мальчик из приличной семьи, Кейси – взбалмошная и дерзкая натура. Главным героям предстоит понять, смогут ли они стать настоящей любящей парой, имея совершенно разные взгляды на жизнь. Увидеть мюзикл можно 1, 9, 23 и 30 сентября.

«День влюбленных» - мюзикл о «белом воротничке» и «свободной художнице», которые пытаются спланировать самое важное торжество в их жизни, сидя в любимом баре, но все начинает рушиться уже в момент составления списка гостей. Смогут ли главные герои организовать идеальную свадьбу и при этом остаться вместе? Узнайте в Театре МДМ 16 и 25 сентября.

Спектакли доступны по «Пушкинской карте».

Национальный балет Узбекистана на Исторической сцене Большого театра

10 сентября 2023 года на Исторической сцене Большого театра при поддержке Фонда развития культуры и искусства Узбекистана гостям и жителям столицы будет представлен балетный спектакль «Лазги. Танец души и любви». Эффектная постановка известного немецкого хореографа и балетмейстера Рауля Раймондо Ребека посвящена древнему народному танцу лазги (лязги), который был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. История хорезмского танца, олицетворяющего собой народную мудрость и окутанного множеством тайн и загадок, насчитывает три тысячи лет. Захватывающая энергетика, зажигательные движения, уникальный стиль, основанный на сложном рисунке танца, — все это делает лазги выдающимся культурным феноменом.

В основе балета — история о любви к танцу и самой жизни.