Известный в США радиоведущий и писатель Скотт Хортон заявил, что в ближайшее время Украина может потерять два крупных города. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он отметил, что речь идёт о Харькове и Одессе.

«Они могут потерять Харьков, – подчеркнул Хортон. – И они могут потерять даже Одессу, которая является крайне важным портовым городом».

По мнению радиоведущего, в случае мирных переговоров Украине придётся отказаться от значительной части восточных территорий, то есть это, как минимум «ещё два этих города».

В свою очередь его собеседник, бывший судья и политический обозреватель Эндрю Наполитано обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас оказался «в буквальном смысле между молотом и наковальней».

«Он не может позволить себе призвать к прекращению огня, но при этом ВСУ не удастся и близко подойти к Крыму. Я не знаю, как он выберется из этой ситуации», – признался Наполитано.

Как писал «Эксперт», ранее отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998) Скотт Риттер также заявил о скором освобождение Харькова российскими войсками. По его мнению, это произойдёт сразу после того, как ВС РФ возьмут Купянск.