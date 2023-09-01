The Economist: европейскую экономику ждет беда

Погода в Европе этим летом поражает резкими перепадами: аномальную жару с лесными пожарами на юге континента сменяли тропические ливни с наводнениями. Такой же горячей, как погода, оставалась на континенте и инфляция, которая к концу лета выросла до 5,3%. Европейские экономисты делают тревожные прогнозы. Резкое снижение в августе индекса деловой активности PMI дает основания, пишет Economist, утверждать, что объединенная Европа приблизилась вплотную к рецессии.

Накануне очередного заседания ЕЦБ, которое должно состояться 14 сентября, политиков будет беспокоить и угроза прихода стагфляции (слабый рост экономики + высокая инфляция). Глава ЕЦБ Кристин Лагард недавно подтвердила решимость главного европейского банка продолжить борьбу с инфляцией, неожиданно усилившейся в августе в главных экономиках континента, при помощи повышений учетной ставки, чем он без особых успехов занимается уже больше года. Наверное, для критиков она подчеркнула, что будет бороться с инфляцией, сколько потребуется для того, чтобы снизить ее до целевого уровня 2%. В переводе на простой язык это означает, что ЕЦБ предпочитает «жесткую посадку» для экономики росту цен в магазинах и на рынках, взять под контроль который он не может.

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Инфляция в еврозоне оказалась такой же упорной, как в Америке. В Европе рост цен был спровоцирован резким ростом цен на энергоносители и электроэнергию в прошлом году, а в США – катализатором был спрос. Но по обе стороны Атлантического океана инфляция развивалась очень похоже, при этом Европа немного отставала от Америки.

Частично упорство инфляции объясняется тем, что до сих и США, и ЕС удавалось избежать рецессии. В конце прошлого года, когда многие ждали спада в Европе, ужесточение монетарной политики ЕЦБ еще не проявилось, а власти многих европейских стран пытались бороться с энергетическим кризисом при помощи поддержки населения и бизнеса. Сектор услуг отреагировал относительно быстрым ростом, а количество новых заказов оставалось высоким благодаря восстановлению экономики после коронавирусной пандемии.

Сейчас же ситуация на континенте значительно ухудшилась. Глобальная экономика слабеет, а в журналах заказов компаний растет количество пустых страниц. Власти закрывают программы помощи домохозяйствам, а розничные цены на электроэнергию остаются выше докризисных. Не восстановились после пандемии еще и реальные доходы. Деловая активность в августе резко снизилась. Ситуация в производственном секторе самая плохая за 2,5 года.

Только сейчас начало проявляться и отложенное из-за временного лага воздействие повышений ставки на европейскую экономику. Строительный сектор, который традиционно чувствителен к колебаниям ставки, сейчас страдает сильнее других отраслей. По данным Goldman Sachs, снижение кредитования банками привело к ежеквартальному снижению роста ВВП на 0,4%. В апреле - июне корпоративные банкротства выросли более чем на 8% в квартальном выражении. Такого количества банкротств не было с 2015 года. Пик воздействия высоких ставок на экономику придется на вторую половину года, считает Оливер Ракау из консалтинговой компании Oxford Economics.

Жесткая посадка европейской экономике почти обеспечена, а когда инфляция снизится до необходимых 2%, никто не знает. Две силы сейчас тянут цены в разных направлениях. Первая – ситуация на рынке труда. Безработица остается на рекордно низком уровне. Хотя компании сейчас и берут на работу меньше работников, чем обычно, угрозы массовых увольнений пока еще нет. Частично это объясняется тем, что работодатели хотят сохранить работников, дефицит которых начинает ощущаться на быстро стареющем континенте. В результате зарплаты в Европе растут, хотя и недостаточно быстро, чтобы компенсировать инфляционное давление.

Вторая сила, действующая на цены и снижающая инфляцию, это ослабление спроса на товары и услуги. Во время пандемии рост цен опередил рост зарплат, что привело к росту не только инфляции, но и доходов компаний. Если этот спрос сейчас резко снизится, то инфляция по идее должна тоже снижаться, потому что зарплаты остаются высокими и тем самым снижают прибыль компаний. Действительно, цены на товарных рынках в последнее время начали быстро снижаться, снижаются и импортные цены. В какой-то момент потребители почувствуют снижение цен.

Вопрос в том, какая из этих сил окажется сильнее? Сейчас, похоже, результатом будет ослабление спроса, потому что ситуация распространилась уже и на рынок услуг. Это значит, что инфляция в еврозоне скоро может пойти вниз. Однако ЕЦБ эти рассуждения кажутся неубедительными. Кристин Лагард, похоже, готова поднять ставку с 4,25% до 4,5% уже в ближайшем будущем. Economist считает, что с этим повышением следует повременить, чтобы сначала можно было оценить угрозу крушения и жесткой посадки и решить, стоит ли игра свеч.