Высокие ставки становятся головной болью для европейских заемщиков

Процентные ставки в Европе приближаются к пиковым значениям. Это значит, что потребителям, компаниям и правительствам, которые несколько лет назад брали «дешевые» кредиты, в конце текущего десятилетия придется выплатить огромные деньги. Конечно, платить деньги из-за разницы ставок всегда и везде тяжело, но в Европе, где учетная ставка 8 лет была ниже 0, делать это особенно тяжело. Многие заемщики откладывали рефинансирование в надежде, что ставки вновь поползут вниз. Однако в ситуации, когда экономики работают лучше, чем ожидалось, снижение ставок выглядит все менее и менее вероятным.

Ситуация складывается довольно мрачная. Не удивительно, что инвесторы прогнозируют в предстоящие годы существенный рост дефолтов и резкого сокращения расходов по мере накопления долгов значительной частью заемщиков всех категорий: бизнеса, домохозяйств и государств.

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Одним из наиболее надежных показателей степени тяжести ситуации является разница между тем, что правительства и компании сейчас платят по старым ставкам, и тем, что они могли бы платить в случае рефинансирования по сегодняшней ставке. В подавляющем большинстве случаев эта разница ниже 0. Сейчас же она, однако, выше 0 на 1,5%.

Для компаний, многие из которых набрали горы кредитов во время пандемии, большое рефинансирование начнется в 2025 году и достигнет пика в 26-м году. По данным Bloomberg, таким компаниям в Европе придется возвращать во второй половине этого десятилетия более 430 млрд долларов.

Конечно, уровень дефолтов будет высоким, но в любом случае он будет значительно ниже 13,4%, уровня времен глобального финансового кризиса. Moody’s Investors Service прогнозирует, что уровень дефолтов компаний с «мусорным» кредитным рейтингом или близким к нему в масштабах всей планеты превысит средний уровень уже в конце этого года. Максимума же в размере 4,7% он достигнет в марте 2024 года. Для Европы пик на уровне 3,8% прогнозируется на следующее лето.

В большинстве случаев высокие ставки ведут к снижению капитальных затрат, что, в свою очередь, тормозит рост экономики. Европейские, ближневосточные и африканские компании в первые пять месяцев этого года очень энергично выкупали обратно свои облигации. Другие компании пытались отодвинуть срок погашения долгов. В любом случае сделать это легче, чем выпускать новые облигации и отправляться с ними на рынок в поисках покупателей.

Аналитики Bank of England утверждают, что на долю компаний с высокой долей заемных средств приходится около 60% всего корпоративного долга в Великобритании, но только 5% это наличные деньги. Вероятнее всего такие компании снизят инвестиции или уволят сотрудников, чтобы остаться на плаву.

Старший партнер Boston Consulting Group Йочен Шонфельдер считает, что компаниям следует начинать искать средства для рефинансирования за год до даты выплаты долгов, если они хотят найти новых кредиторов.

Для потребителей описанные выше неприятности проявятся в виде роста расходов по ипотеке. Эффективная процентная ставка по непогашенным жилищным кредитам в Великобритании в конце июня была ниже 3%. Для новых двухлетних кредитов с фиксированной ставкой она составляет в среднем ок. 6,7%.

Барометром неприятностей для европейских стран может служить Швеция. Для новых владельцев ипотек в Швеции стоимость заимствований в 2022 году удвоилась и достигла 10%, максимального уровня как минимум за десятилетие. Это привело к обвалу цен на жилье и спровоцировало вал банкротств в строительном секторе.

Еще один потенциальный источник неприятностей для Старого Света заключается в том, что периферийные экономики типа Италии и Португалии имеют значительно больше непогашенных жилищных кредитов с плавающей ставкой.

Давление высоких ставок уже начинает сказываться на государственных финансах. В масштабах всей планеты, по данным Fitch Ratings, в этом году объем процентных ставок приблизится к 2,3 трлн долларам. Для развитых стран рост по сравнению с 2020 годом почти на 50%. Таким странам, как Британия, где четверть госдолга связана с инфляцией, придется еще труднее.

Специалисты сейчас советуют не брать в этом году долгосрочные кредиты до тех пор, пока ставки не начнут снижаться. Совет неплохой, но проблема в том, что ждать скорее всего придется долго. Вереница банкротств банков в Америке весной этого года заставила многих инвесторов прогнозировать, что сильный кредитный кризис и инфляция приведут в конце года к существенным понижениям учетной ставки. Однако экономики многих стран оказались значительно крепче, чем ожидали экономисты. Следовательно процентная ставка, вероятнее всего, выйдет на плато. Кристин Лагард в интервью 25 августа ни разу не обмолвилась о планах относительно учетной ставки, а Джером Пауэлл намекнул, что в США ставка останется высокой, а может быть, даже и еще подрастет.

Эксперты однако не без оснований считают, что для заемщиков продолжительность сохранения высокой ставки значительно важнее конкретного размера самой ставки.