Зубные коронки переведут на уровень российских нанотехнологий

Компания «Нова-хелс», занимающаяся производством изделий для стоматологии, построит в ОЭЗ «Томск» завод по выпуску керамических блоков, служащих основой для создания мостов, коронок, вкладок и других элементов зубных протезов. В проект, рассчитанный на пять лет, будет вложено 17 млн рублей.



Использование в стоматологии керамических материалов имеет весьма давнюю историю. В России начали переходить с технологии установки металлокерамических зубных коронок на цельнокерамические — более дешевые и качественные — с 2010 года. Позднее появились и отечественные методы синтеза нанокристаллических порошков — на основе оксида алюминия и на основе диоксида циркония. По утверждению разработчиков, их технологии по ряду параметров превосходят мировые аналоги: не требует дорогих реагентов и специального оборудования, имеют меньше стадий производства, что снижает себестоимость нанопорошка на 15-20%. При этом сохраняются высокие качественные характеристики материала - такие как трещиностойкость, биологическая совместимость со слизистой оболочкой полости рта, светопроницаемость наподобие натуральной зубной эмали. Скажем, прочность керамики, полученной на основе оксида алюминия, намного выше максимальной физиологической нагрузки на зуб человека.



Как сообщает издание pharmmedprom.ru, «Нова-хелс» — это первое российское предприятие полного цикла по разработке и производству наноструктурных керамических материалов, предназначенных для стоматологии. Компания была зарегистрирована в 2022 году сотрудниками Томского госуниверситета (ТГУ). Последние еще до создания компании, на базе научно-образовательного центра «Аддитивные технологии» ТГУ адаптировали порошки оксидов алюминия и циркония под 3D-печать. В результате получена технология, состоящая из двух и более стадий: на первой стадии создается геометрическая форма изделия, а затем ему придаются основные физические свойства методом спекания.