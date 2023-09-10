«Безусловный успех»: Лавров подвел итоги саммита G20

Саммит G20 является успехом всех стран «Большой двадцатки», организация переживает внутреннюю реформу, благодаря существенной активизации представителей глобального Юга. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита.

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«Саммит, конечно же, — безусловный успех, прежде всего индийского председательства, но и всех нас. "Двадцатка" переживает, я бы сказал, такую внутреннюю реформу. Прежде всего это проявилось в существенной активизации членов Группы двадцати от глобального Юга, которые при ведущей роли Индии очень четко и настойчиво добивались учета своих интересов в тех договоренностях, которые "двадцатка" обсуждала, и в итоге они вошли в декларацию», — заявил Лавров.

По словам российского министра, глобальный Юг хочет укрепить свою роль в механизмах глобального управления, чтобы она отражала его реальный вес в мировых делах. В итоговой декларации, в частности, сделан упор на необходимость выполнения Западом обещаний о передаче технологий в страны глобального Юга и ежегодном выделении средств на подготовку экономик к противодействию негативным последствиям изменения климата.

Кроме того, Лавров считает, что прошедший в Индии саммит придаст серьезный импульс усилиям по реформированию Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации, которые «искусственно сдерживаются американцами и их союзниками».

Подводя итоги саммита, глава МИД РФ также отметил, что западным странам не удалось «украинизировать» повестку G20 «в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран». Это, по его мнению, произошло тоже благодаря «консолидированной позиции глобального Юга в защиту своих законных интересов».

«Украинский кризис упомянут, но исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют, в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН… Территориальную целостность своей страны киевский режим разрушил самостоятельно. И в полном соответствии с Уставом ООН и с международным правом вступил в силу принцип самоопределения народов. Мы это в очередной раз очень четко разъясняли, и правильное понимание происходящего в кругу развивающихся членов "двадцатки" налицо», — добавил Лавров.

