«Маржа минимальна»: в Минэнерго оценили оптовые и розничные цены на топливо

Маржинальность розничного и оптового сегментов топливного рынка России в положительной зоне, но она минимальна, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в рамках Восточного экономического форума. При этом он отметил, что в условиях рекордных цен на топливо, в министерстве прорабатывают предложения по донастройке топливного демпфера, передает РИА Новости.

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Закон о корректировке механизма топливного демпфера вступил в силу с 1 сентября и будет действовать до конца 2026 года. Выплаты из бюджета нефтяникам сократятся вдвое как по бензину, так и по дизелю. Некоторые эксперты, опрошенные агентством, полагают, что сокращение бюджетных выплат компаниям повлечет дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.

«Мы считаем, что в рознице сегодня минимальная маржа. Есть она и в опте. Да, она снизилась, но все же в плюсе. Конечно, мы понимаем трудности компаний, знаем, сколько они после корректировки демпфера потеряют средств, пока будут действовать новые параметры демпфера», — заявил Шульгинов на форуме.

При этом он сообщил, что в Минэнерго сейчас прорабатываются предложения по донастройке параметров топливного демпфера с учетом интересов бизнеса и бюджета РФ для нормализации ситуации на рынке. Однако отмена сентябрьской корректировки этого механизма в данный момент не обсуждается.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Если экспортные цены на бензин и дизтопливо выше условных внутренних, то государство компенсирует нефтяникам часть этой разницы, если наоборот — производители перечисляют часть прибыли в бюджет.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил о возможном срыве уборочной и посевной кампаний из-за проблем с ГСМ. В Краснодарском крае оптовые цены на топливо для аграриев за месяц выросли почти вдвое, кроме того, возникла проблема с его наличием.

