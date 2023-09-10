Отшельнице Агафье Лыковой установили стационарный телефон

У отшельницы Агафьи Лыковой, которая много лет живет в тайге на территории Хакасского заповедника в полной изоляции, появилась стационарная телефонная связь. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил ТАСС директор заповедника Виктор Непомнящий.

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«Буквально на днях ей стационарный телефон поставили, благодаря волонтерам и поддержке меценатов. С помощью него она может связываться с заповедником. Она мне уже звонила, связь хорошая, у нее все в порядке», — сообщил Непомнящий.

До этого, по его словам, отшельница пользовалась спутниковой связью. Директор заповедника также рассказал, что недавно к ней приезжали студенты из Москвы, которые помогли подготовиться к зиме. Кроме того, сейчас с 79-летней Агафьей Лыковой находится помощник из числа ее родственников.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, обнаруженных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Лыковы жили в изоляции с 1937 года, стремясь уберечься от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. Когда на них вышли геологи, семья состояла из пятерых человек: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин и Димитрий, дочери Наталья и Агафья.

