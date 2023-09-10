«Растущие бренды Дальнего Востока» во весь голос заявили о себе на ВЭФ–2023 при поддержке ВЭБ.РФ и АСИ

Предприниматели, владельцы локальных брендов Дальнего Востока, не только представили на ВЭФ свою продукцию, но и получили получили практические советы по развитию и продвижению своего бизнеса в рамках дискуссии «Растущие бренды Дальнего Востока», которая была организована ВЭБ.РФ при поддержке Агентства стратегических инициатив

Среди тех, кто презентовал свои проекты участникам и посетителям форума, в том числе и потенциальным инвесторам, — компания AXEFEEL, которая шьёт купальники и рашгарды, марка одежды, родом с Камчатского края, «Береги», разработчик экспресс–тестов «Рапид Био», создатели детского мультсериала «Спина к спине». Свои бренды представили также предприниматели, организовавшие выпуск деревянных игрушек «Куби Дуби», тонизирующего напитка Yakutia Energy Secret, косметики с уникальными восстанавливающими способностями «Пентакан», украшений и предметов интерьера, созданных при помощи бетона, Krugom.Beton. Это ведущие бренды дальневосточного региона.

Участворвавший в дискуссии помощник Президента РФ Максим Орешкин отметил смелость в идеях и веру в себя сзодателей и производителей брендов Дальнего Востока, при этом он выразил уверенность что предприниматели — обладатели этих качеств имеют большие шансы добиться успеха.

«Всегда верьте в свою уникальность, делайте особый продукт, вкладывайте в это душу, и конкуренты в этом случае будут вам не страшны. Когда Игорь Иванович (Шувалов) в своё время начинал проект по малому и среднему предпринимательству, тогда много говорилось, что в России мало людей хотят стать предпринимателями. Сегодня мы видели много прекрасных людей, которые свои мечты претворяют в жизнь и заражают всю страну своей позитивной энергией», — с такими словами помощник Президента РФ Максим Орешкин обратился к представителям дальневосточного бизнеса.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, в свою очередь, отметил, что ему понравились все бренды — от «Береги» до «Спина к спине», все проекты он считает успешными. Подчеркнув крайнюю важность экономических форумов, которые проводятся в Санкт-Петербурге и Вдаливостоке, глава основного российского института развития заявил, что «необходимо проработать механизмы организации продвижения российских брендов, использовать передовой мировой опыт. Это могут быть и стимулирующие меры для владельцев торговых площадей, и взаимодействие с крупными сетями. Необходима комплексная работа по развитию и продвижению брендов».

По поручению Президента РФ Агентство стратегических инициатив вместе с Фондом Росконгресс провели в 2023 году конкурс перспективных отечественных брендов, на котором выбрали лучших предпринимателей в секторе малого и среднего бизнеса. За право попасть в их число боролись бизнес-проекты, развивающиеся в сферах продовольственных и потребительских товаров, IT, высоких технологий и креативных индустрий. Цель такого широкого смотра-конкурса предпринимательской инициативы — поддержать развитие отечественных производителей во всех регионах России.

Только с Дальнего Востока на конкурс было подано около 200 заявок, наибольшую активность продемонстрировали предприниматели Приморского края и Камчатки, представившие производимую ими одежду и продукты питания, косметику и ювелирные изделия, рассказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева, отметив при этом, что «конкурс брендов показал огромное разнообразие продукции, которая производится в нашей стране».

По ее словам, «наш бизнес сегодня действительно умеет делать всё, нужно только грамотно его поддержать. И не всегда это должны быть финансовые меры. Конкурс показал потребность в образовательной поддержке, в различных акселерационных программах. Сегодняшняя презентация — это тоже своего рода обучение тому, как правильно преподнести свой бренд, как его упаковать, на какой рынок его продвинуть», — отметила гендиректор АСИ.

Перед началом сессии ее участники осмотрели ярмарку брендов и креативных индустрий, организованную Правительством Приморского края при поддержке АСИ, ВЭБ.РФ и Фонда Росконгресс. На суд участников форума было представлено более 90 проектов. Максим Орешкин и Игорь Шувалов пообщались с основателями и вдохновителями брендов Приморья, Сахалина, Камчатки и других регионов Дальнего Востока, а также некоторыми финалистами конкурса лучших новых отечественных брендов, прошедшего в 2023 году в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».

