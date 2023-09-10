Россия обогнала США по экспорту нефтепродуктов в южноамериканскую страну

В августе Бразилия вдвое нарастила импорт российских нефтепродуктов — до 920 тыс. тонн. Это в три раза больше объемов, закупленных у ближайшего конкурента — США, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской таможни.

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Согласно статистике, Бразилия в августе купила у России 920 тыс. тонн нефтепродуктов на $672,8 млн. За месяц закупки выросли в 2,1 раза в физическом выражении и в 2,4 раза — в стоимостном. Для России эти показатели являются рекордными.

Вторым крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Бразилию были США. Экспорт из этой страны за месяц сократился на треть — до 311,3 тыс. тонн, выручка уменьшилась на 25% — до $281,2 млн. В тройку лидеров по итогам августа вошла также Индия, из которой Бразилия импортировала 164,5 тыс. тонн нефтепродуктов. Это в 2,6 раза больше в абсолютном и в 3,1 раза — в денежном выражении, чем месяцем ранее. Более 100 тыс. тонн нефтепродуктов в Бразилию также поставили Нидерланды, Перу и Саудовская Аравия.

По данным за восемь месяцев, главным поставщиком нефтепродуктов в Бразилию оставались США (4,1 млн тонн) при том, что в годовом выражении поставки сократились вдвое. Россия поднялась с четвертого на второе место после роста экспорта в 5,6 раза — до 4 млн тонн. На третье место вышли Нидерланды (1,35 млн тонн), утроив свои поставки.

