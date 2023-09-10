Россияне стали основными арендаторами жилья на Пхукете

Россияне заняли более 80% рынка аренды недвижимости на тайском острове Пхукет, значительно опередив по числу бронирований граждан Китая, которые лидировали по этому показателю до пандемии. Спрос на покупку тайских вилл среди граждан РФ тоже вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные участников местного рынка недвижимости.

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«На рынке аренды жилья на Пхукете туристы из России сейчас являются главными игроками, особенно тенденция прослеживается в низкий сезон, который длится в Таиланде с апреля по ноябрь. По аренде 80% заявок приходятся на россиян и остальные 20% на граждан других стран», — рассказала руководитель управляющей компании и агентства недвижимости Infinity villas Юлия Пилюгина.

По ее данным, спрос на покупку вилл среди россиян тоже вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. Заявок на покупку от граждан РФ сейчас больше, чем от европейцев или китайцев. Наибольший интерес зафиксирован к приобретению апартаментов стоимостью до 4 млн батов ($114 тыс.).

По словам директора агентства недвижимости Smart group real estate Елены Лозовой, до пандемии коронавируса на рынке аренды и покупки недвижимости преобладали китайцы, их было 50% от общего числа, россиян же было примерно 17%. После окончания пандемии россияне значительно активизировались, их доля доходила практически до 90%, рекордный же спрос на аренду зафиксирован в текущем году.

Согласно данным Управления по туризму Таиланда, королевство с начала года посетили более 900 тыс. граждан РФ. В 2024 году там рассчитывают принять рекордные 2 млн российских туристов.

