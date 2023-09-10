В Минобороны представили оперативные данные о ходе спецоперации

За прошедшие сутки российские военные нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах проведения спецоперации. Кроме того, в акватории Черного моря были уничтожены три быстроходных катера с украинскими десантниками, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В акватории Черного моря в темное время суток морской авиацией обнаружены и уничтожены три быстроходных катера Willard производства США с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 36-ти военнослужащих», — сообщил Конашенков.

На Донецком направлении, по его словам, в течение суток были отражены две атаки подразделений ВСУ. Потери противника составили до 260-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. На Запорожском направлении были успешно отражены шесть атак ВСУ в районе Работина, ликвидировано до 80-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артустановка «Акация», гаубицы: М198, М119 и М777 производства США, орудия «Мста-Б» и Д-20, а также шведская РЛС ARTHUR и склады боеприпасов. На Южно-Донецком направлении потери противника составили свыше 130-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении противник потерял свыше 50-ти военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа, две самоходные установки «Гвоздика» и гаубицу Д-30. На Купянском направлении, по словам Конашенкова, российские военные за сутки отразили две атаки, уничтожив до 35-ти военнослужащих, танк, два автомобиля, самоходная артустановку «Гвоздика» и склад боеприпасов. На Херсонском направлении были уничтожены более 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

Конашенков также сообщил о ликвидации радиолокационной станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе Лукашева Запорожской области и командно-наблюдательных пунктов подразделений ВСУ вблизи поселений Спорное и Серебрянка ДНР. По данным Минобороны, за сутки было уничтожено или подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 42 украинских беспилотника.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6582 беспилотных летательных аппарата, 436 зенитных ракетных комплексов, 11773 танка и других боевых бронированных машин, 1149 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6319 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12883 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

