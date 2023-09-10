В России добыли крупнейший за 10 лет алмаз ювелирного качества

Специалисты компании «Алмазы Анабара» (входит в «Алроса») добыли на прииске Маят в Анабарском районе Якутии алмаз массой 390,7 карата. Это самый крупный за последние десять лет алмаз ювелирного качества, найденный в России, сообщили в пресс-службе компании.

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«Находку обнаружили во время ночной промывки алмазоносных песков участка Эбелях прииска Маят. Найденный алмаз – это светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом – уникальное на сегодняшний день сочетание массы, формы и цвета. До этого самый крупный алмаз ювелирного качества массой 401 карат находили десять лет назад, в 2013 году», — уточнили в пресс-службе.

Вместе с алмазом-рекордсменом был также найден крупный бесцветный алмаз массой 37,7 карата классической формы октаэдра. Кристаллы уже отправили на экспертную оценку морфологических характеристик. Гендиректор «Алроса» Павел Маринычев назвал добычу одного из крупнейших в истории России алмазов беспрецедентным событием и отличным финалом промывочного сезона 2023 года.

«Специалистам еще предстоит детально изучить и оценить потенциал добытого алмаза и его характеристик, но без сомнения, это рекордсмен и для нашей компании, и для алмазно-бриллиантовой отрасли страны», — подчеркнул он.