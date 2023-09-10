В России в разы выросло число желающих стать предпринимателями

Число желающих стать предпринимателями в России за последние десять лет стало в разы больше, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, подводя итоги сессии «Растущие бренды Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов также отметил, что сейчас настало уникальное время для быстрого старта и рыночной экспансии отечественных брендов.

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«Раньше часто говорили, что в России мало людей хотят стать предпринимателями. Статистика сейчас показывает, что этот показатель в России за последние 10 лет увеличился в разы. Больше людей хотят становиться предпринимателями, хотят создавать свои собственные бренды, продвигать свои идеи вперед», — заявил Орешкин.

В рамках сессии участникам презентовали восемь брендов от компаний Дальнего Востока. Среди них экологичный бренд одежды от камчатских производителей «Береги», деревянные игрушки от «Куби Дуби», детские рюкзаки от «Спина к спине» и бренд украшений из бетона Krugom.Beton. Представители локальных компаний в формате быстрых выступлений рассказали, в чем заключается их уникальность, а члены жюри, среди которых, помимо Орешкина и Шувалова, были гендиректор АСИ Светлана Чупшева и губернатор Камчатского края Владимир Солодов, высказали свои предложения по их продвижению.

«Сейчас уникальное время для быстрого старта и рыночной экспансии отечественных брендов. Дальний Восток традиционно отличается высокой предпринимательской активностью, и мы видим целую линейку конкурентоспособных проектов, которые, надеюсь, найдут свой путь до потребителя в России и за рубежом», – отметил Игорь Шувалов.

