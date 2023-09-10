В России возобновят производство «летающих» танков

В России планируют возобновить производство танков Т-80, остановленное в конце 1990-х. В последние годы проходила модернизация и ремонт уже произведенных машин. На это решение повлияла эффективность «летающих» танков с газотурбинным двигателем, проявленная в ходе спецоперации. Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил гендиректор АО «Концерн “Уралвагонзавод”» (ГК «Ростех») Александр Потапов.

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«Задача по возобновлению производства Т-80 стоит. По крайней мере, военные перед нами ее поставили. И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы с министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых», — сообщил Потапов.

По словам военного обозревателя Владимира Расходчикова, еще недавно танки Т-80 считались тупиковой ветвью развития. Из-за газотурбинного двигателя многие сетовали на их неэкономичность, но спецоперация показала, что в боях эти машины ведут себя очень хорошо. И история с танком «Алеша», экипаж которого не побоялся в одиночку биться с восемью машинами противника, яркое тому подтверждение.

Как указано на сайте военно-патриотического парка «Патриот», первый в мире газотурбинный танк Т-80 производился в 1976-1998 годах. Он был прозван «летающим» за повышенную скорость и маневренность, малый шум и легкостью управления. Его газотурбинный двигатель может работать на самом разном топливе: от авиакеросина до солярки. С другой стороны, такой двигатель гораздо дороже дизеля и почти вдвое «прожорливее» — в 1,7-1,8 раза по результатам советских танковых испытаний 1970-х годов.

