«В стиле 11/09/2001»: Медведев припугнул США атомной или биологической атакой

В преддверии годовщины крупнейшего в мировой истории теракта, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что несмотря на то, что все привыкли к хамству и «борзоте» США, они дождутся, что «в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей». Об этом он написал в своем Telegram-канале. 11 сентября 2001 террористы захватили в США четыре пассажирских авиалайнера и два из них направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате терактов погибли почти 3 тыс. человек.

Статья по теме: Медведев назвал «лучшую гарантию сохранения Великой России»

«Вот вроде бы все привыкли к хамству и отвратительной самовлюбленности западных стран и особенно США. К их безоглядной вере в собственную правоту и свою исключительность. К их вселенской борзоте по любому вопросу. Мирному или военному. Что тут скажешь? Ничего нового», — написал Медведев.

Он припомнил США неправомерные санкции против России и «воровство граждан разных стран по всему миру для предания суду в своем хваленом Пиндостане», подчеркнув, что самих американцев при этом трогать нельзя, они «священные коровы».

«Не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей. Или того почище: сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран, и он примет эмоциональное решение об использовании ОМП. Тем более что ядерный клуб постоянно расширяется, и значительная его часть никакими обязательствами не связана. И тогда всё. Хана. Останется только собирать деньги на новый монумент в районе Ground Zero. В лучшем случае. А в худшем – венки просто опустят на воду…», — резюмировал зампред Совбеза РФ.