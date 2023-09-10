Владимир Ефимов: в Центр поддержки промышленности теперь можно обратиться на Инвестпортале Москвы

В Центр поддержки промышленности Москвы теперь можно обратиться онлайн, такую опцию запустили на инвестиционном портале столицы. Раньше связаться с центром, где промышленникам помогают решить вопросы, связанные с полномочиями городских ведомств, можно было только по электронной почте или по телефону, сообщил 9 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, центр поддержки промышленности столицы запустили прошлой весной. Он помогает бизнесу по многим вопросам, от простых — таких как организация парковки у завода — до сложных, например подбор мер господдержки, помощь в локализации, финансировании и кредитовании, поиск новых поставщиков, выход на новые рынки.

«На данный момент туда обратились 644 столичных предприятия, более 600 вопросов уже проработано. Чтобы промышленникам было проще справляться с возникшими трудностями, мы перенесли Центр на ивестиционный портал Москвы – один из самых популярных специализированных ресурсов для инвесторов», — рассказал Владимир Ефимов. Сообщать о возникающих проблемах представители промышленной сферы могут дистанционно и в любое время, подчеркнул он.

Запуск новой опции позволит властям оперативнее узнавать о проблемах промышленности и быстро реагировать на них, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «Кроме того, в случае если заявитель не найдет на инвестпортале необходимый сервис, он может направить свой запрос специалистам, где его рассмотрят и помогут решить или перенаправят заявку в соответствующий департамент столицы», — добавил он.

Направить обращение в Центр поддержки промышленности могут зарегистрированные пользователи инвестпортала: заполнив электронную форму, сообщили в департаменте информационных технологий столицы. Ответ придет в течение трех рабочих дней и подгрузится в личный кабинет.

Инвестиционный портал Москвы, открытый в 2014 году, остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов. На нем размещены более 30 онлайн-сервисов, с помощью которых можно подобрать меры господдержки, подать заявку на налоговые льготы, субсидии и займы, отправить на рассмотрение инвестиционные проекты.