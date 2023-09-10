Единственный в РФ центр ускоренной селекции стал мощнее в пять раз

Мощность единственного в России центра ускоренной селекции сельскохозяйственных культур на базе Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦА) РАН под Новосибирском увеличена в пять раз. Это позволит сократить время получения новых сортов злаковых, зернобобовых, лекарственных, кормовых культур и картофеля, рассказал ТАСС директор СФНЦА РАН Кирилл Голохваст.

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«Основные блоки центра были построены в СФНЦА в конце 2022 года в рамках проекта "Хлеба России", который реализуется командой из 10 организаций под руководством Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова. Сейчас вкладываем в этот центр дополнительные средства, закупили новое оборудование и увеличили его мощность в пять раз», — сообщил Голохваст.

Он уточнил, что часть мощностей будет отдана под зернобобовые культуры (горох, сою, дикую сою), часть — под кормовые и лекарственные. Отдельный стеллаж выделят для работы с картофелем. Директор назвал это самостоятельной селекционной станцией внутри здания, которая работает круглогодично и дает до пяти урожаев в год. Процесс создания сорта в этом случае ускоряется в несколько раз.

За полгода работы центра ученые уже собрали два урожая разных сортов пшеницы, третий планируют снять осенью. Параллельно ведется работа по отработке выращивания в закрытом помещении природного сибирского каучуконосца — одуванчика кок-сагыза и гороха. Процесс получения нового сорта в обычных условиях занимает до 8-15 лет, в лабораторных он сокращается до 4-6 лет. Директор центра также рассказал о планах вывести здесь адаптированный к сибирским условиям сорт хлопчатника, вызревающий только в теплом климате. Ученые Самаркандского госуниверситета уже выразили готовность предоставить новосибирским ученым семена хлопчатника из своей коллекции.

Центр ускоренной селекции представляет собой так называемую спид-брид (speed-breed) камеру. Это специальное помещение, защищенное от дневного света, оборудованное системой климат-контроля и специальными лампами, имитирующими весь спектр солнечного света, системой очистки воды и системой автополива. Земля под посадки завезена с полей Новосибирской области.



