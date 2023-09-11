Аэропорт, гостиницы — Якутия представила на ВЭФ свои инвестиционные планы

Якутия ищет инвестиции на реконструкцию и оснащение высокотехнологичным инженерным оборудованием международного терминала аэропорта им. П. Ойунского города Якутск. Об этом на Восточном экономическом форуме в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ рассказал первый заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков.

Развитие воздушной гавани позволит повысить транспортную привлекательность региона, создать комфортные условия пребывания и максимальной безопасности пассажиров. Ожидается, что обновленный терминал вдвое увеличит пропускную способность аэропорта, а также обеспечит создание более 500 рабочих мест для местных жителей. Завершение проекта запланировано на 2029 год.

«Мы имеем оборот пассажиров больше одного миллиона в год. Это та точка отсечения, которая указывает инвесторам на необходимость участия в таком проекте. Сегодня наша проектно-сметная документация проходит госэкспертизу. В ближайшее время мы будем готовы рассматривать участие инвесторов. У нас есть ряд предложений об участии инвесторов. Кстати, и от ВЭБ.РФ тоже. Стоимость проекта — 2,8-3 миллиарда рублей», - рассказал первый заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков.

В презентации перспективных бизнес-проектов Якутии основной фокус — на возведении и крупных инфраструктурных объектов. В частности — гостиничного фонда, которого, по словам первого зампреда регионального кабмина, пока нехватает.

«Номерной фонд Якутска крайне ограничен. Прежде всего это касается класса 4 звезды, которые способны принимать как турпоток, так и фестивали, которых становится все больше. В отеле предусмотрено 148 номеров. COSMOS — национальный бренд, участвует в развитии сети Дальнего Востока и имеет достаточно хорошую рентабельность», — заявил Кирилл Бычков.



На форуме был представлен проект строительства четырехзвездочной гостиницы COSMOS, площадь которой позволит разместить там конференц-залы, переговорные, рестораны и кафе, благодаря чему пользоваться объектом смогут не только гости Якутска, но и жители города. Новый отель будет возведен на одной из террриторий опережающего развития, которые, по словам зампреда кбмина Якутии, работают в республике в целях смягчения инвестиционного климата.

Руководитель проектного офиса ООО «ПроГород» (ВЭБ.РФ) Ксения Титова заметила в ходе дискуссии, что есть высокий неудовлетворенный спрос на туризм и среди жителей региона.

«В регионе высокий уровень зарплат, низкий уровень расходов, местные жители могут пополнить число постояльцев четырехзвездочного отеля», — сказала эксперт.

Согласно представленному бизнес-проекту, гостиница должна быть введена в строй в 2025 году, что, как считают его разработчики, позволит повысить привлекательность города для туристов, создаст новые рабочие места и поспособствует развитию малого и среднего бизнеса.

В презентации отмечается, что за последние пять лет экономика Якутии значительно продвинулась вперед: удвоился региональный ВВП и объем привлеченных в 2022 году инвестиций поставил рекорд — 616,2 миллиарда рублей.

Как уточнил Каирилл Бычков, «это на 30% больше, чем в 2021 году. Те средства, которые мы прогнозируем и которые будут вкладываться в том числе и федеральным центром, кратно перекрываются теми инвестициями, которые уже инвестирует бизнес в экономику Якутии».

«Дальний Восток традиционно отличается высокой предпринимательской активностью, и мы видим целую линейку конкурентоспособных проектов, которые, надеюсь, найдут свой путь до потребителя в России и за рубежом», — заявил накануне председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова привели в пресс-службе Госкорпорации.

ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».