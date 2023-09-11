Альфа-банк откроет филиалы в Пекине и Шанхае

Альфа-банк планирует открыть два филиала в Китае — в Пекине и Шанхае. Об этом сообщает РБК со ссылкой на решение совета директоров крупнейшей в России частной кредитной организации. Комплект документов для регистрации в ближайшее время будет подан в Банк России с последующим обращением в Народный банк КНР.

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«Выход на китайский рынок обусловлен интересами клиентов, которые активно ориентированы на развитие товарно-денежных отношений с КНР. Альфа-банк исторически занимает лидирующие позиции по ВЭД, и для нас стратегически важно развитие бизнеса с Китаем», — прокомментировал директор крупного и среднего бизнеса банка Владимир Воейков.

Как пояснила изданию соруководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Кира Винокурова, заявления на регистрацию филиала в Китае рассматриваются небыстро. Этот процесс обычно растягивается на полгода и может быть продлен до девяти месяцев.

На данный момент единственный российский банк, имеющий свой филиал в Китае, — ВТБ. Офис в Шанхае он открыл еще в 2008 году.

