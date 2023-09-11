Доля рубля в экспортных расчетах превысила 50%

Доля национальной валюты в расчетах за российский экспорт уже превысила 50%. В целом во внешней торговле РФ доля рубля составляет более трети, сообщил РИА Новости врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

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«В структуре товарооборота у нас, конечно, доля рубля очень сильно растет. Например, в экспорте расчеты в рублях уже превысили половину. В импорте расчеты по-прежнему в основном идут в недружественных валютах, в целом в обороте торговли расчеты в рублях составляют уже более трети», — заявил Давыдов в кулуарах Восточного экономического форума.